Il Leo Club RC Host festeggia i suoi 45 anni di attività

Il Leo Club RC Host festeggia al meglio i suoi 45 anni di attività, rientrando nella cerchia dei club che si sono contraddistinti per mole di lavoro e qualità del lavoro svolto all’interno del Distretto Leo 108Ya !!!

I risultati del Leo Club nell’anno sociale

I complimenti vanno a tutti i membri del club , per un risultato davvero prestigioso, quale l’aver completato tutti i service previsti in questo Anno Sociale, per aver svolto al meglio il progetto distrettuale “Citizen Territori In Movimento” e per aver partecipato al contest indetto dal Ministero dei Trasporti, che ha visto il rilascio di una certificazione ufficiale verso il club da parte dell’ente governativo.

Nelle foto oltre ai premi si vede il nostro 45° presidente Paolo Battaglia ricevere , durante i lavori della 2° Assemblea Distrettuale svoltasi ad Aversa nei giorni 3/4/5 giugno, i premi direttamente dal Presidente Distrettuale Vincenzo Spiezia .

Il ringraziamento al presidente e l’impegno per la città

Un grazie doveroso va fatto al presidente , per l’impegno e la dedizione messa in campo per il club , che ha permesso il raggiungimento di questi prestigiosi obbiettivi!

La promessa del club è che il lavoro svolto fin ora non sarà un traguardo finale, ma solo una tappa del lungo percorso che ha portato il club a proporre negli anni service di qualità mettendo le competenze dei propri soci al servizio della città di Reggio Calabria.

Le parole del presidente Paolo Battaglia

“Dire grazie è sinceramente troppo poco, ed utilizzare parole superflue non è nel mio stile. E’ emozionante potermi “vantare” di aver ricoperto il ruolo di Presidente di un LEO Club, ma è ancor più grande la gioia di aver ricoperto la carica di 45° Presidente di uno dei club più antichi del nostro paese, e che sin dalla sua nascita ha dato lustro a grandi uomini, e che ha dato tanto alla nostra città – spiega il Presidente Paolo Battaglia – Poter festeggiare una grande ed importante tappa del Leo Club Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli con il conseguimento di tali obbiettivi, ed aver conseguito, insieme al club, il riconoscimento del lavoro svolto dal distretto, riconoscimento che riporta il club tra l’elite del 108YA, mi onora fortemente. Un grazie, non solo doveroso ma sincero, lo rivolgo a tutti i soci, o meglio alla famiglia del club, che quest’anno mi ha supportato e “SOPPORTATO” nei lavoro e nelle tante gioie che l’anno ci ha regalato Eleonora Romeo. Marzia Mobrici, Valentina Lucisano, Carla Borea, Federica Catanzariti. Agostino Ventra. Attilio Tuscano. Giuseppe Zoccali. Francesca Tassitano, Letizia Patafio Irene Polimeni, Nadine Grillone, Chiara Manti, Sara Guttuso Antonella Malara. Certo che il risultato inorgoglisca tutti – continua Battaglia – in primis il nostro Lions Club Reggio Calabria Host , porgo ancora un umile ma caloroso grazie a tutti coloro che mi hanno teso una mano quest’anno nel portare avanti il mio lavoro di presidente, ed a tutti coloro che hanno aiutato il club ,che insieme al club hanno lavorato e che nel club hanno riposto la loro fiducia.

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