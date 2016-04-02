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Leonida Edizioni presenta il libro ‘Eternamente nostri’

Il 7 aprile all'Art Academy di Gallico la presentazione del libro di Monica Finardi e Giuseppe d'Agostino, con editore e autrice

02 Aprile 2016 - 14:13 | di Redazione

Il libro «Cuore» di Edmondo De Amicis

Si terrà il 7 aprile presso la sede di Art Academy di Elisa Urso, sita in via A. Garibaldi 245 a Gallico,,la presentazione del libro di Monica Finardi /Giuseppe d’Agostino “Eternamente nostri” (Leonida Edizioni 2015).

Sarà presente l’editore Domenico Pòlito e l’autrice Monica Finardi.

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