Altra lunga lettera del presidente Matachione: ‘Oggi il Savoia è la squadra più forte’

Prima Umbaca e dopo il pareggio del Sambiase su rigore, il Savoia la risolve con il solito Michele Guida. Tre punti pesanti che consentono ai campani di rimanere attaccati al gruppo di testa. Una vittoria che rafforza le ambizioni ed esalta il presidente Matachione:

Il comunicato

“Ieri il Savoia ha dato un’altra dimostrazione di ciò che è diventato, una squadra forte, matura, consapevole della propria superiorità.

Eravamo in vantaggio, loro hanno pareggiato con un rigore quantomeno dubbio. Eppure nessuna protesta, nessun nervosismo, nessun alibi. Solo concentrazione, lavoro e testa fredda. Questo è il segno delle squadre vincenti, vanno oltre tutto e tutti.

E infatti, ancora una volta, abbiamo portato a casa la vittoria, con qualità, carattere e fame.

Questa determinazione non nasce per caso. È il frutto del lavoro quotidiano dello staff tecnico e della società, che ogni giorno trasferiscono alla squadra competenza tecnica, metodo, ma soprattutto ideali. È così che si costruisce una mentalità vincente, prima ancora dei risultati.

Questo gruppo non si avvilisce mai. Sa di essere forte e lo dimostra sul campo, partita dopo partita. Il Savoia oggi è la squadra più forte perché lo dimostra nei momenti decisivi, quando conta davvero.

La curva è stata straordinaria anche ieri, ha spinto la squadra fino all’ultimo secondo, facendo sentire il proprio sostegno senza mai mollare.

Unica nota stonata, un singolo tifoso che con lo scoppio di una bomba carta non rappresenta nessuno, non rappresenta il Savoia, non rappresenta Torre Annunziata e non rappresenta questa tifoseria.

Sull’acqua voglio essere chiaro una volta per tutte.

La distribuzione che facciamo è solo un gesto di sensibilità, per garantire un minimo servizio. Per il Comune di Torre Annunziata i tifosi del Savoia dovrebbero bere nei bagni. Noi facciamo quello che altri non fanno. Le lamentele di ieri le rimandiamo ai mittenti.

Prima ci è stato detto che i locali non erano agibili, poi che serviva un bando pubblico.

A noi risulta che i locali sono agibili e che di questo bando non c’è traccia. È evidente che c’è qualcuno che non vuole l’apertura del bar.

Ma noi andiamo avanti.

Contro tutto e contro tutti.

Con questa squadra, con questa maglia, con questa città.

Avanti Torre Annunziata“!.