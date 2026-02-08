Serie D: la Reggina ancora al 90°. In cima vincono tutte. Risultati e classifica
Clamoroso tonfo interno del Messina, prossimo avversario degli amaranto
08 Febbraio 2026 - 17:25 | Redazione
Vittoria sudata e di misura della Reggina sul campo del Ragusa. Gara complicata, su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, squadra meno aggressiva del solito e match risolto al novantesimo. Vince anche la Nissa che rimane in scia delle prime posizioni, prosegue la sua marcia la capolista Nuova Igea. Con fatica anche il Savoia chiude la giornata con una vittoria. Di misura anche l’Athletic Palermo.
I risultati della giornata
Gelbison – Favara 2-0
Ragusa – Reggina 0-1
Vibonese – Nissa 0-1
Vigor Lamezia – Paternò 6-0
Athletic Palermo – Milazzo 1-0
Messina – Enna 2-5
Nuova Igea – Gela 3-0
Sancataldese – Acireale 1-1
Savoia – Sambiase 2-1
La classifica
- Nuova Igea 45
- Athletic Palermo 44
- Savoia 43
- Reggina 43
- Nissa 42
- Milazzo 35
- Gela 33
- Gelbison 33
- Sambiase 32
- Vigor Lamezia 31
- Enna 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 23
- Ragusa 21
- Messina 21
- Acireale 20
- Favara 20
- Paternò 11