City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Serie D: la Reggina ancora al 90°. In cima vincono tutte. Risultati e classifica

Clamoroso tonfo interno del Messina, prossimo avversario degli amaranto

08 Febbraio 2026 - 17:25 | Redazione

Tifosi Reggina a Ragusa

Vittoria sudata e di misura della Reggina sul campo del Ragusa. Gara complicata, su un terreno di gioco ai limiti della praticabilità, squadra meno aggressiva del solito e match risolto al novantesimo. Vince anche la Nissa che rimane in scia delle prime posizioni, prosegue la sua marcia la capolista Nuova Igea. Con fatica anche il Savoia chiude la giornata con una vittoria. Di misura anche l’Athletic Palermo.

Leggi anche

I risultati della giornata

Gelbison – Favara 2-0

Ragusa – Reggina 0-1

Vibonese – Nissa 0-1

Vigor Lamezia – Paternò 6-0

Athletic Palermo – Milazzo 1-0

Messina – Enna 2-5

Nuova Igea – Gela 3-0

Sancataldese – Acireale 1-1

Savoia – Sambiase 2-1

Leggi anche

La classifica

  1. Nuova Igea 45
  2. Athletic Palermo 44
  3. Savoia 43
  4. Reggina 43
  5. Nissa 42
  6. Milazzo 35
  7. Gela 33
  8. Gelbison 33
  9. Sambiase 32
  10. Vigor Lamezia 31
  11. Enna 27
  12. Vibonese 26
  13. Sancataldese 23
  14. Ragusa 21
  15. Messina 21
  16. Acireale 20
  17. Favara 20
  18. Paternò 11

Leggi anche

RegginaReggio Calabria Calcio