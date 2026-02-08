Reggina, D. Girasole: ‘Campo difficile, vittoria meritata. Di testa…’

Una prestazione poco brillante su un campo quasi ingiocabile, comunque tre occasioni da gol clamorose e poi la risolve l’attaccante aggiunto Domenico Girasole, ancora una volta protagonista nell’area di rigore avversaria. Il difensore aveva avuto altre due opportunità per andare in gol, una clamorosa al pari di quella sciupata da Ferraro. Il difensore amaranto ai microfoni di radio Febea: “Nelle occasioni di testa potevo fare meglio, per fortuna con i piedi è andata decisamente bene. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, tante squadre forti qui hanno perso punti. In campo così si deve solo battagliare, non abbiamo potuto esprimere le nostre qualità, ma la vittoria credo sia meritata.

Quel punto con il Savoia avrebbe avuto un senso solo vincendo oggi e così è stato. Io e mio fratello giochiamo per fare il nostro dovere, se poi arrivano anche i gol.. ma il bene primario è sempre la Reggina. Gara simile a Enna nello sviluppo e nella tempistica della rete segnata. Il campo? Bisogna adeguarsi alla categoria, se ne trovano terreni di gioco così. Pensiamo al nostro percorso, le altre ci devono interessare relartivamente. Il Messina? Da martedi si inizierà a pensare a questa partita, dobbiamo riscattare quella sconfitta dell’andata”.