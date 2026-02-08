Reggina: Torrisi fa l’analisi del match e spiega le scelte iniziali

Primo tempo veramente brutto e sottotono, seconda parte con una Reggina più volenterosa e soprattutto desiderosa di sbloccare il risultato. La risolve Domenico Girasole al novantesimo, che aveva avuto già due grandi opportunità, oltre quella clamorosamente fallita da Ferraro. Mister Torrisi ai microfoni di radio Febea: “Era la partita che mi aspettavo. Semplice capire che sarebbe stata una gara difficile e dove noi avremmo avuto delle difficoltà, le stesse di quelle incontrate dalle altre che sono venute qui. Non siamo stati brillanti? Non sono d’accordo, forse nel primo tempo è mancata la scintilla, fermo restando che il nostro portiere non ha fatto parate.

Nella prima parte maluccio nei duelli, ma alla fine va bene così. Il presupposto è quello che in gare così con la qualità che hai, se non subisci gol, alla fine la vinci. Le assenze di Giuliodori, Laaribi e Ferraro? La scelta di Lanzillotta l’ho voluta fare perchè Simone non giocava da tanto. Pensando al Messina con Distratto diffifdato, volevo in prospettiva un giocatore con minutaggio. Salandria in settimana ha dimostrato che sul cambio di gioco, la velocità di pensiero era superiore a Laaribi che ha altre caratteristiche. Ferraro ha ripreso con il gruppo venerdi, Guida ha fatto una buona partita. Insieme hanno fatto bene e non è escluso che si possano rivedere ancora. La Reggina ha dimostrato maturità, quando sono venuto con il Trapani abbiamo vinto con tre palle inattive senza mai tirare in porta. Oggi invece sono state create delle opportunità anche clamorose senza mai subire, poi ci ha aiutato anche un pizzico di fortuna.

Rosario Girasole non ci sarà (squalificato), giocherà qualche altro che farà uguale o meglio. Noi con il Messina dobbiamo conquistare i tre punti, viverla con spensieratezza ma consapevoli che il popolo amaranto vuole riscattare la sconfitta dell’andata”.