Reggina, sofferenza e tre punti: un eurogol di D. Girasole regala la vittoria al 90esimo

Dopo il pareggio con il Savoia, una vittoria fondamentale in zona Cesarini. Gli amaranto si impongono 1-0 sul campo del Ragusa, decisivo il gol al novantesimo di Domenico Girasole. E che gol.

Le scelte iniziali

Tre titolarissimi fuori, anche se nella discussa conferenza stampa pre gara il tecnico Torrisi aveva anticipato qualcosa rispetto a condizioni fisiche non ottimali per diversi calciatori. Contro il Ragusa davanti a Lagonigro torna titolare Lanzillotta, al centro della difesa Rosario e Domenico Girasole, a sinistra Distratto. In mezzo al campo Salandria e Fofana e dietro la punta Guida, prima da titolare, ci sono Ragusa, Mungo e Edera.

Primo tempo

Poche le emozioni e le occasioni nitide, complici un ritmo basso e le condizioni del terreno di gioco rivedibili. Reggina che prova a rendersi pericolosa con Ragusa, la chance più netta per gli amaranto arriva poco dopo la mezz’ora con Domenico Girasole, che di testa non trova la porta da buona posizione su cross di Salandria. Si arriva così all’intervallo, prova opaca per una Reggina incapace di incidere negli ultimi sedici metri.

Secondo tempo

Nella ripresa gli amaranto provano ad alzare il ritmo, Torrisi prova a cambiare l’inerzia con le sostituzioni. Dopo l’ora di gioco Sartore prende il posto di Ragusa, al minuto 66 invece Ferraro subentra a Mungo, per la prima volta una Reggina a due punte.

Diversi i corner in favore della Reggina, non sfruttati però dagli uomini di Torrisi. Al 78′ quasi un replay di quanto visto nel primo tempo: cross dalla destra invitante per Domenico Girasole, colpo di testa da pochi passi che termina alto.

La Reggina alza la pressione nel finale, lascia qualche spazio nella propria metà campo (non sfruttato in contropiede dal Ragusa) ma riesce a produrre occasioni pericolose. La più nitida al minuto 82, praticamente un rigore in movimento per Ferraro, che non piazza troppo la conclusione, respinta di piede dal portiere avversario: clamorosa chance sprecata dalla Reggina.

La girata di D. Girasole vale tre punti

Quando il secondo pareggio consecutivo sembrava ormai all’orizzonte, arriva il graffio finale. E’ una girata volante di pregevole fattura, da attaccante consumato, quella di Domenico Girasole che regala i 3 punti alla Reggina. Triplice fischio che arriva poco prima del minuto 100 e con il brivido finale, complice un’uscita di Lagonigro che fa tremare la difesa.

Una vittoria di platino per gli amaranto, anche alla luce dei contemporanei successi delle principali contendenti alla promozione. La formazione di Torrisi sbanca Ragusa con sofferenza e grazie al gol di Domenico Girasole, l’uomo più pericoloso nella prestazione odierna con poche luci degli amaranto.

Adesso arriva la gara più sentita, quella da non sbagliare assolutamente: sarà il Messina infatti a fare visita a Ferraro e compagni domenica prossima al Granillo.