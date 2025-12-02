Reggio, ‘mio padre salvo grazie al team di Cardiologia del GOM’: una storia di buona sanità

"Giunto in ospedale in condizioni critiche e con poche speranze di sopravvivenza, gli è stato restituita la possibilità di vivere". La testimonianza di una reggina

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una cittadina che ha voluto condividere la sua esperienza presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Una storia di buona sanità, che riguarda il reparto di Cardiologia.

“Vorrei porgere un sincero ringraziamento al dottor Stefano Postorino e all’équipe di Cardiologia.

Mio padre è giunto alle sue cure in condizioni critiche, con poche speranze di sopravvivenza. In quel momento drammatico, il dottor Postorino ha mostrato competenza, fermezza e umanità.

Con dedizione e straordinaria professionalità, ha operato restituendo a mio padre la possibilità di vivere.

La mia gratitudine va anche a tutta l’équipe medica e al personale del reparto di Cardiologia dell’Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, che ogni giorno incarnano il vero valore della buona sanità.

A tutti loro va il nostro più sincero apprezzamento”.