Da Amici22 a Reggio: Samu ospite della Groove Dance Studio

Prima di partire per la grande mela, il ballerino tornerà a Reggio per due lezioni open di hip hop

Samuele Segreto conosciuto anche come SAMU è uno dei ballerini italiani più amato e seguito nell’ultima edizione di Amici 22.

Vive a Monreale in provincia di Palermo e nel 2012 si appassiona alla danza e inizia i suoi studi presso la Multiverse Studios di Mattia Tuzzolino a Palermo.

Il giovane SAMU sin da piccolo si fa subito riconoscere per il suo incredibile talento prendendo parte ad alcune puntate del talent show di Amici nelle vesti di professionista durante il serale del 2016. Ha partecipato anche al programma televisivo ‘House Party’ e ‘Pequenos Gigantes’ condotto nel 2016 da Belén Rodríguez che vede giovanissimi talenti sfidarsi tra canto, danza e recitazione.

Non tutti sanno che SAMU, allievo del professore Emanuel Lo nel talent più famoso di Italia, è anche un attore emergente, in pochi anni ha ottenuto diversi ruoli tra serie tv e film per citarne qualcuno ‘In guerra per amore’ Regia di Pif nel 2016, ‘Il mio corpo vi seppellirà’ regia di di Giovanni La Parola nel 2021 e quest’anno lo abbiamo visto anche al cinema come protagonista del film ‘Stanizza D’Amuri’ diretto da Giuseppe Fiorello.

Lo straordinario talento di SAMU gli ha permesso di vincere una borsa di studio e incanterà presto la Ailey School di New York! SAMU era già stato ospite nel 2016 allo spettacolo di fine anno della Groove Dance Studio e adesso prima di partire per la grande mela tornerà a Reggio Calabria martedì 25 luglio per due lezioni open di hip hop!

Le classi si terranno presso la sede della scuola Groove Dance Studio diretta da Patrizia Muzzupappa e Cristina Foti, in via Armacà parco pentimele (difronte la motorizzazione) e saranno aperte a tutti coloro che vorranno approfittare di questa grande opportunità. Per accedervi servirà prenotarsi attraverso le pagine social Instagram o Facebook groovedancestudio.