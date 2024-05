LFA Reggio, i passaggi per il futuro: marchio, denominazione, tecnico e squadra

Ci siamo, è finalmente arrivato il giorno tanto atteso. E’ fissata per oggi 28 maggio ore 12,00 la scadenza riguardo il deposito delle offerte per l’acquisizione dei beni materiali e immateriali della Reggina, domani scopriremo chi sarà ad aggiudicarseli. Salvo sorprese dell’ultimo momento, sappiamo che i partecipanti sono tre, due hanno depositato e ufficializzato, il Comune di Reggio Calabria lo ha solo annunciato ma comunque sarà della partita.

Stefano Bandecchi attraverso un video, dove attacca duramente il sindaco di Reggio Calabria Falcomatà, ha anche dichiarato di non partecipare ad aste e che la sua offerta ritenuta giusta, si fermerà a quella proposta in busta chiusa. Ci sarà la LFA Reggio Calabria che, dopo il piano di fattibilità presentato per il centro sportivo S. Agata, adesso vuole chiudere il cerchio con il marchio e successivamente la denominazione. Due passaggi fondamentali per tentare di riportare il tutto alla normalità e finalmente pensare poi alla costruzione della squadra.

A tale proposito è sempre più certo l’addio del Ds Pellegrino, mentre rimane in dubbio la posizione del tecnico Trocini. Per il resto lo stesso direttore sportivo aveva parlato di discorsi già avviati con diversi calciatori, da capire se verranno portati avanti o ci si orienterà su altro, tutto rimandato a partire da giovedì perchè intanto ci sono questi due giorni tutti da seguire, mentre i tifosi hanno già fissato un appuntamento importante per mercoledi alle 18,30 a Piazza Duomo, manifestazione organizzata dalla Curva Sud.