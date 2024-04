LFA Reggio, il Ds Pellegrino: 'Il prossimo sarà l'anno della Reggina'

Tre punti che certificano la collocazione all’interno della griglia play off per la LFA Reggio Calabria. Finalmente una vittoria contro una compagine di medio alta classifica, successo meritato soprattutto per quanto prodotto nella seconda parte dell’incontro. Le dichiarazioni del DS Pellegrino a radio Febea: “Nel finale si è rischiato ma giocavamo contro una squadra che conosce bene questa categoria e lotta per un posto nei play off. L’abbiamo interpretata bene, con attenzione, personalità, risultato importante che attesta un passo in avanti nel processo di crescita, ma senza esaltazioni. Finchè si scende in campo con questa maglia a prescindere da quanto possano valere i play off, va dato il massimo sempre. Soddisfatti ma non accontentiamoci, di sicuro guardiamo con un pizzico di serenità il futuro, dopo tutto quello che si è creato negli ultimi giorni, adesso vogliamo solo un pizzico di serenità.

Siamo tutti in valutazione è giusto dirlo, questo è il calcio e vale per tutte le componenti. Sapevamo che non potevamo ottenere tutto e subito, ma sappiamo pure quello che c’è da fare per vincere il prossimo anno, questo è semplicemente il calcio. Il prossimo sarà l’anno della Reggina, ne sono certo. Si poteva certamente fare di più, ma credo che in mezzo a tante difficoltà abbiamo fatto tanto”.