LFA Reggio: attesa per il rientro al S. Agata. Per Trocini adesso c'è l'imbarazzo della scelta

Domenica si torna a giocare, si sfida un Acireale in crescita. Curiosità per Renelus e Lika

Per la LFA Reggio Calabria ricomincia la settimana di allenamenti. Questa porterà alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia prolungata, causa riposo forzato imposto dal calendario. Il gruppo di mister Trocini continua nel suo girovagare per i campi della città alternando le sedute tra l’Oreste Granillo e Campo Calabro, mentre il settore giovanile prosegue la sua attività nelle due strutture messe a disposizione dall’Asd Valanidi, quindi Parco Longhi Bovetto e Reggio Village di Viale Messina.

Tutto questo in attesa di avere notizie riguardo la manifestazione di interesse presentata alla Città Metropolitana per il centro sportivo S. Agata. Il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissata per lo scorso 5 gennaio e da quello che filtra dovrebbe essere stata la sola Fenice Amaranto a partecipare, anche se nulla è ancora ufficiale. Tornare all’interno della struttura di via delle Industrie sarebbe come rientrare a casa per una serie di motivi, da capire in quale condizioni, però, si presenteranno soprattutto i campi da gioco.

Nel frattempo, come detto, riparte una nuova settimana, c’è da preparare la sfida all’Acireale, compagine in crescita e con un organico di categoria, reduce da una preziosa vittoria casalinga contro la Nuova Igea Virtus. Il tecnico avrà a propria disposizione un nuovo elemento, l’ultimo arrivato Lika, esterno offensivo ed insieme a lui e nello stesso ruolo, qualche allenamento in più per l’ultimo arrivato del 2023 Renelus. E con i rientri di Dervishi e Zucco adesso c’è solo l’imbarazzo della scelta.