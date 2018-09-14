L’Hostaria dei Campi e le due novità del week end
All'Hostaria dei Campi debutta in anteprima la pizza con burrata, accanto all'impasto ai cereali con ciliegini gialli, zucchine e fiori di zucca
14 Settembre 2018 - 11:21 | di Michele Favano
L’Hostaria dei Campi, che ai suoi avventori alla riapertura si è ha presentata con un volto diverso, più fresco, più accogliente, elabora giorno dopo giorno quelle che possono essere nuove prelibatezze per i propri clienti.
E con questi presupposti che “sforna” sempre novità, come quella che propone in questo fine settimana: “la pizza con burrata”, un’anteprima assoluta.
All’Hostaria dei Campi, inoltre, l’impasto ai cereali con farina integrale, che ha già riscosso grande successo viene preparato anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà.
Tutto questo insieme al ricco menù di pesce, piatti di carne, dolci e ovviamente la pizza con impasto tradizionale.
Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766
“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)
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