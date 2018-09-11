Libri gratis agli studenti delle medie, ecco l’iniziativa calabrese
In un comune calabrese di 750 abitanti i libri di testo delle medie, circa 400 euro a studente, sono gratuiti: la scelta dell'amministrazione
11 Settembre 2018 - 10:08 | di Eva Curatola
Libri gratis per tutti gli alunni delle scuole medie, ma anche trasporti a tariffe molto vantaggiose per le famiglie numerose.
Succede in Calabria, precisamente a Miglierina, in provincia di Catanzaro. Ad una settimana dall’avvio dell’anno scolastico parte un esperimento davvero innovativo. Se lo Stato garantisce solo l’acquisto di dei libri per il primo ciclo di studi, le elementari, nel piccolo comune calabrese gli allievi delle scuole secondarie di primo grado avranno garantita la fornitura dei libri di testo, una spesa pari a 400 euro pro capite, a titolo completamente gratuito.
A consentirlo è la scelta fatta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Hiram Guzzi, in carica dal 2014. “Una scelta – dice Guzzi – coraggiosa e rilevante per il bilancio, stringato, di un comune di soli 750 abitanti. In ogni caso, invece di impegnare le risorse in sagre e altre manifestazioni del genere, abbiamo preferito investire sulla formazione, sul futuro dei nostri ragazzi e quindi anche sul nostro”.
Fonte: Ansa Calabria
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