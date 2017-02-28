Il Liceo artistico protagonista alle Olimpiadi di Filosofia

Proseguono con successo e senza sosta le perfomance non solo artistiche del Liceo “M.Preti-A.Frangipane” di Reggio Calabria. Gli alunni dell’Istituto partecipanti alla fase regionale della XXV Edizione delle Olimpiadi di Filosofia A.S. 2016-17, M.I.U.R. S.F.I., hanno conseguito anche questa volta ottimi risultati. Le prove della selezione regionale svoltesi presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “R.Piria” di Rosarno il 17 Febbraio 2017 hanno riguardato sia la produzione di un saggio in lingua italiana che lo svolgimento di un elaborato in lingua straniera ed hanno visto il coinvolgimento di numerosi studenti provenienti da tutti i Licei di ogni indirizzo di studi delle diverse province calabresi.

Gli studenti del Liceo artistico in gara

Gli allievi Contu Federica, Zumbo Antonino dell’indirizzo “ARTI FIGURATIVE” (per il Canale B, produzione di un saggio filosofico in lingua straniera) e Leuzzi Rosario dell’indirizzo “ARCHITETTURA e AMBIENTE” (per il Canale A, svolgimento di un elaborato filosofico in lingua italiana) del liceo Artistico “M.Preti-A.Frangipane” di Reggio Calabria, dopo avere accolto con entusiasmo la proposta del Dirigente Scolastico, Avv. Albino Barresi e della Referente d’Istituto, Prof.ssa Paola Spina, adeguatamente preparati hanno affrontato con competenza e determinazione le prove della selezione regionale, che hanno avuto per oggetto tematiche di filosofia estetica, politica, teoretica, antropologia.

Gli allievi del Liceo Artistico di Reggio Calabria hanno dissertato con estremo impegno ed attenzione “filosofica” spaziando su tematiche estetiche e politiche nella rielaborazione critica delle tracce proposte dalla Commissione Regionale ad hoc istituita dall’U.S.R. Calabria. Di assoluto rilievo il piazzamento ottenuto nella graduatoria della Sezione B, produzione di un testo filosofico in lingua straniera, dalla studentessa Federica Contu, dell’indirizzo “ARTI FIGURATIVE” che si è aggiudicata il quarto posto nella competizione in oggetto.

Il ringraziamento al dirigente e alla referente

Un sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “M.Preti-A.Frangipane”, Avv. Albino Barresi e alla Referente d’Istituto Prof.ssa Paola Spina, per avere aderito a questa iniziativa culturale di portata nazionale e per avere dato ancora una volta agli studenti l’opportunità di mostrare talento e determinazione non solo artistici.