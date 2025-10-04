Cinquefrondi, al Liceo Musicale “Giuseppe Rechichi” concerto di inizio anno scolastico

Il Liceo Musicale “Giuseppe Rechichi” di Cinquefrondi ha dato il via al nuovo anno scolastico con un concerto, tenutosi nella nuova sede di via M. Preti lo scorso primo ottobre.

Il concerto, animato dall’orchestra e dal coro, diretti dal professore Alessandro Lemmo, ha offerto uno spaccato del lavoro svolto quotidianamente dagli studenti guidati da tutti i docenti dell’istituto e ha rappresentato un momento formativo fondamentale. Per i ragazzi, è stata la prima occasione dell’anno per misurare la propria preparazione e gestire l’emozione della performance di fronte a un pubblico, composto da familiari, docenti e compagni.

Un polo culturale per Cinquefrondi e la Piana di Gioia Tauro

Il Liceo “Rechichi” non è solo un luogo di apprendimento, ma un polo culturale nevralgico per Cinquefrondi e l’intera Piana di Gioia Tauro. Eventi come il concerto di inizio anno sottolineano l’impegno della dirigenza e del corpo docente nel formare non solo musicisti, ma anche cittadini attivi e consapevoli.

La presenza dell’Amministrazione Comunale

Presente in sala una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, sempre attenta e partecipe alle attività del Liceo musicale.

L’impegno per la formazione di alto livello

Come ricordato dalla Dirigente Scolastica, Carmela Lucisano, il Liceo punta a una formazione di alto livello che metta gli studenti nelle condizioni di perseguire le proprie aspirazioni artistiche e professionali. Il successo di questo primo concerto è la prova concreta della vitalità e dell’eccellenza che animano l’istituto calabrese.