Il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, Mercoledì 21 Novembre 2018, avrà l’onore di accogliere il Presidente Nazionale del CONI, Dottor Giovanni Malagò.

La visita del Dottor Malagò alla città dei Bronzi è stata organizzata in concomitanza con la Giunta Nazionale del CONI e sarà occasione, anche alla presenza del Presidente del CONI Regionale, Avvocato Maurizio Condipodero, per inaugurare un nuovo impianto sportivo del Liceo “Alessandro Volta” riqualificato grazie ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 10.8.1.A.5.

Il Liceo Volta e l’Indirizzo Sportivo

La visita del Presidente Malagò è naturalmente motivo di grande soddisfazione per il Dirigente Scolastico, Professoressa Angela Maria Palazzolo e per l’intera comunità scolastica: il Liceo, infatti, vanta una pluriennale vocazione sportiva che, accostata all’attenzione alle discipline scientifiche e alla disponibilità di strutture e attrezzature che fanno della scuola un Campus educativo, ha consentito di avviare con successo l’Indirizzo Sportivo.

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno i referenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, assieme ai tecnici federali che coadiuvano i docenti del Dipartimento di Scienze motorie nello studio ed approfondimento delle Discipline Sportive curricolari, grazie alle regolari convenzioni stipulate e, soprattutto, grazie allo spirito di collaborazione creatosi tra il Liceo Sportivo VOLTA, le Federazioni di riferimento ed il CONI Calabria.

Gli studenti guide nella mostra sulle fiaccole olimpiche

Per gli studenti dell’Indirizzo Sportivo la giornata proseguirà al Museo Archeologico di Reggio Calabria: infatti, in occasione della mostra dedicata all’esposizione delle fiaccole olimpiche, gli allievi si trasformeranno in guide museali e, dal 22 Novembre al 9 Dicembre prossimi, accompagneranno i visitatori fornendo loro le necessarie informazioni.