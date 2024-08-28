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Lievito & Farina riaccende il forno (a legna): riapertura a Reggio con grandi novità

Dopo il restyling, la pizzeria di Piazza Calvario riapre con uno stile tutto nuovo e una cucina ancora più gustosa

28 Agosto 2024 - 16:16 | di Redazione

Insegne della pizzeria Lievito & Farina a Gallico e dell'insegna al neon rossa Forno a legna, in un collage

Sabato 31 agosto la pizzeria Lievito & Farina riapre le sue porte a Reggio Calabria, precisamente a Gallico Superiore, in Piazza Calvario 191.

Dopo un accurato restyling dei locali, Lievito & Farina è pronta ad accogliere nuovamente i suoi clienti, con un’esperienza culinaria rinnovata e ancora più coinvolgente.

Lievito & Farina è da anni un punto di riferimento per gli amanti della pizza a Reggio Calabria, apprezzata per la qualità dei suoi prodotti e la cortesia del personale.

La pizzeria, che finora offriva solo servizio da asporto, si evolve ulteriormente con la possibilità di gustare le proprie specialità comodamente seduti all’interno dei nuovi spazi accoglienti e moderni.

Fra le novità, il passaggio dal forno elettrico al forno a legna, che conferisce alle pizze un sapore inconfondibile, tipico della tradizione italiana. Questa innovazione promette di esaltare ancora di più il gusto delle pizze, rendendole un’esperienza culinaria unica.

Ma non è tutto: torna ad essere disponibile la pizza maxi, una delle preferite dai clienti di Lievito & Farina. Questa pizza, dalle dimensioni generose e dal gusto imperdibile, è un vero e proprio must per chi desidera provare una delle specialità più apprezzate del menu. Se non l’hai mai assaggiata, è il momento giusto per farlo!

Per informazioni e prenotazioni, non esitate a contattare il numero 0965371871.

“Vi aspettiamo sabato 31 agosto per inaugurare insieme questa nuova fase di Lievito & Farina, dove la passione per la pizza incontra la tradizione e l’innovazione. Non mancate!”.

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