Compenso INPS di Tridico, la difesa di Liguori: ‘Speculatore di stipendio? Assolutamente no’ – VIDEO
Il giornalista Paolo Liguori si scusa con Pasquale Tridico dopo aver condiviso un'inchiesta infamante sul suo stipendio
18 Settembre 2025 - 10:29 | di Redazione
“Devo chiedere scusa a Pasquale Tridico, Presidente dell’Inps. Senza volere sono cascato nella trappola di un’inchiesta infamante su di lui e sul suo stipendio. Mi sono andato a documentare, guadagnava circa 60.000 euro l’anno. Col decreto firmato nel 2019 dal governo giallo-verde, ministri Di Maio e Salvini (che oggi chiedono spiegazioni, ma lo sanno benissimo) è arrivato a guadagnare 150.000 euro lordi l’anno”.
Queste le parole del giornalista e direttore di Tgcom24 Paolo Liguori condiviso da Pasquale Tridico sui suoi canali social.
“Il primo stipendio – prosegue Liguori – era ridicolo, quasi offensivo per uno che fa il Presidente dell’Inps. Il secondo, quello attuale, è adeguato ma ha almeno 20 funzionari dell’Inps che guadagnano più di lui. Cosa dobbiamo dire? Che è uno speculatore di stipendio? Assolutamente no. E su questo ha ragione, pienamente ragione”. “Verrà occasione, naturalmente per criticarlo sulle cose che fa l’Inps, che spesso sono discutibili o sbagliate. Questa cosa è passata sotto silenzio ed è stato un danno, perché poi il danno l’ha avuto Trinico. E noi, buona parte dei giornalisti, ci siamo caduti. O come me, in buona fede e chiedo scusa. Oppure altri perché gli piace giocare con gli stipendi degli altri, senza guardare ai loro, che spesso per i giornalisti erano e sono più alti”.