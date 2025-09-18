Compenso INPS di Tridico, la difesa di Liguori: ‘Speculatore di stipendio? Assolutamente no’ – VIDEO

Queste le parole del giornalista e direttore di Tgcom24 Paolo Liguori condiviso da Pasquale Tridico sui suoi canali social.

“Il primo stipendio – prosegue Liguori – era ridicolo, quasi offensivo per uno che fa il Presidente dell’Inps. Il secondo, quello attuale, è adeguato ma ha almeno 20 funzionari dell’Inps che guadagnano più di lui. Cosa dobbiamo dire? Che è uno speculatore di stipendio? Assolutamente no. E su questo ha ragione, pienamente ragione”. “Verrà occasione, naturalmente per criticarlo sulle cose che fa l’Inps, che spesso sono discutibili o sbagliate. Questa cosa è passata sotto silenzio ed è stato un danno, perché poi il danno l’ha avuto Trinico. E noi, buona parte dei giornalisti, ci siamo caduti. O come me, in buona fede e chiedo scusa. Oppure altri perché gli piace giocare con gli stipendi degli altri, senza guardare ai loro, che spesso per i giornalisti erano e sono più alti”.