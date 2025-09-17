Regionali, Occhiuto: ‘Sondaggi? D’accordo con Tridico, nemmeno io ci credo ma…’
Anche l'ultimo di una serie di sondaggi vede in vantaggio il governatore uscente. Le parole di Occhiuto a Live Break
17 Settembre 2025 - 11:45 | di Redazione
Elezioni regionali in Calabria, anche l’ultimo sondaggio realizzato da BiDiMedia premia il presidente dimissionario Roberto Occhiuto con un 53,0%. Il candidato del campo largo del centrosinistra Pasquale Tridico invece si attesta al 46,0%, guadagnando mezzo punto rispetto al sondaggio di Noto che dava Tridico al 45,5%.
Ai nostri microfoni, nel corso della puntata di Live Break, Roberto Occhiuto aveva commentato così l’ultimo sondaggio realizzato da Noto:
“In questo sono d’accordo con Tridico. Non credo nemmeno io ai sondaggi perchè sono convinto di superare di molto la percentuale che ho avuto nel 2021 del 54,5%”.
A tre settimane dal voto dunque Pasquale Tridico recupera leggermente anche se il distacco rimane evidente. Nonostante il vantaggio di Occhiuto però, anche questo sondaggio lascia aperti scenari di incertezza. La quota di indecisi e il livello stimato di affluenza potrebbero infatti ridefinire i rapporti di forza, rendendo il risultato finale meno scontato di quanto indichino oggi le proiezioni.