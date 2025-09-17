Regionali, Occhiuto: ‘Sondaggi? D’accordo con Tridico, nemmeno io ci credo ma…’

Elezioni regionali in Calabria, anche l’ultimo sondaggio realizzato da BiDiMedia premia il presidente dimissionario Roberto Occhiuto con un 53,0%. Il candidato del campo largo del centrosinistra Pasquale Tridico invece si attesta al 46,0%, guadagnando mezzo punto rispetto al sondaggio di Noto che dava Tridico al 45,5%.

Ai nostri microfoni, nel corso della puntata di Live Break, Roberto Occhiuto aveva commentato così l’ultimo sondaggio realizzato da Noto:

“In questo sono d’accordo con Tridico. Non credo nemmeno io ai sondaggi perchè sono convinto di superare di molto la percentuale che ho avuto nel 2021 del 54,5%”.