Regionali, Occhiuto suona la carica: ‘Governi la Calabria solo se sei forte. Csx colto dal panico’ – VIDEO
"Ma perchè il csx teme così tanto il giudizio degli elettori? Dovrebbero essere contenti di andare al voto. E invece...'
15 Settembre 2025 - 12:24 | di Vincenzo Comi
Venti giorni al voto. Le elezioni regionali si avvicinano e tra poche settimane i cittadini dovranno decidere a chi affidare il futuro della Calabria.
Tanti i temi affrontati dai tre candidati che si sfidano quotidianamente a suon di post social. Tridico, Occhiuto e Toscano dovranno convincere i calabresi in questo ultimo sprint di campagna elettorale tra sanità, trasporti, infrastrutture, lavoro, fondi europei, cultura, sport, legalità, istruzione, turismo e ambiente.
Intanto proseguono i nostri approfondimenti negli studi di Live Break per conoscere i programmi dei tre candidati alla presidenza della Regione Calabria. Dopo Pasquale Tridico, è toccato a Roberto Occhiuto, che ha risposto, nel corso dell’ultima puntata alle nostre numerose domande.
Convinto della scelta fatta il 31 luglio? Rifarebbe, con le stesse modalità, quella scelta? Abbiamo chiesto al presidente dimissionario Occhiuto.
“Sicuramente si, non è facile domare la pubblica amministrazione in Italia e lo è ancora meno in Calabria. Nonostante tutto sono riuscito a governare una regione dove si è sempre detto che la burocrazia era un problema e io sono riuscito a farlo. Mi sto presentando adesso ai calabresi nelle 5 provincie dicendo le cose che ho fatto. Ma puoi domare la Calabria solo se sei ritenuto un presidente forte. Se vedi attorno a te funzionari e dirigenti che ti considerano quasi un ex presidente, azzoppato, allora diventa tutto più difficile. Non volevo costringere la Calabria a un anno di inattività. Per questo ho deciso di dimettermi”.
La campagna elettorale nata dopo le dimissioni di Occhiuto ha scosso gli addetti ai lavori e non solo. E anche il centrosinistra è stato colto di sorpresa.
“Il centrosinistra ha avuto quattro anni per costruire l’alternativa – ha spiegato Roberto Occhiuto – Il manuale dell’opposizione pretende che si richieda lo scioglimento anticipato di un’amministrazione. Questo centrosinistra invece appena mi sono dimesso è sembrato colto dal panico, quasi arrabbiati perchè mi ero dimesso. Ma l’opposizione dovrebbe invece essere felice. Ma perchè il csx teme così tanto il giudizio degli elettori? Dovrebbero essere contenti di andare al voto. E invece…’.
Intanto gli uffici della Cittadella, che secondo il Governatore dimissionario, avrebbero mollato la presa, vista l’inchiesta che lo vede indagato per corruzione, avrebbero, già cambiato marcia.
“Se non mi fossi dimesso sarebbe stato ancora tutto bloccato. Invece noto che c’è già un cambiamento e lo sto già verificando – conclude Occhiuto – Ieri al nuovo ospedale di Vibo c’erano 70 operai al lavoro. Anche al cantiere dell’aeroporto di Reggio ci sono gli operai al lavoro. Sapete perchè? Perchè è altissima la probabilità che il 7 di ottobre ci sia ancora io presidente. I calabresi sanno che io sono una persona perbene…”.