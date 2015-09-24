L’inglese Warwick rinnova con la Vis

La notizia tanto attesa dai tifosi bianco/amaranto era nell’aria e adesso è divenuta ufficiale: l’inglese James William Warwick anche nel prossimo campionato di serie C Silver indosserà la canotta della Vis. L’ala/guardia nativa di Crewe, cresciuta a pane e basket a Hitchin, nonostante le allettanti richieste (specie dalla vicina Sicilia) ha resistito a tutte le sirene e ha rinnovato con la compagine del dg Di Bernardo. La sua conferma rappresenta un autentico lusso per la categoria. A testimoniarlo in modo eloquente sono i numeri. La passata stagione, in serie C nazionale, Warwick ha disputato 30 gare su 30 (24 di regular season e 6 di play off), totalizzando 457 punti (15.2 di media a partita) e andando in doppia cifra in ben 26 gare. Sarà lui il grimaldello principale di coach D’Arrigo per scardinare le difese avversarie. Tiro dalla media distanza, capacità penetrativa e costanza di rendimento le doti migliori di un cestista eclettico, dal gran fisico, che ha tutti i numeri per essere una delle star indiscusse del massimo torneo dilettantistico calabrese di pallacanestro.

“Sono contento di giocare anche quest’anno nella Vis – ha detto Warwick subito dopo la firma del contratto. La passata stagione è stata entusiasmante ed è un gran piacere per me continuare a far parte di questo gruppo. Dopo tanti anni di esperienza sui campi di basket ormai si può dire che io sia un veterano e mi appassiona l’idea di trasmettere la mia esperienza a giovani atleti. Mi sento nel posto giusto, parte di un gruppo con un progetto a lungo termine di crescita e sviluppo, con particolare attenzione al settore giovanile. Quest’anno, per motivi di riorganizzazione dei campionati, ci troviamo a partecipare ad una competizione di differente livello rispetto all’anno scorso, ma sono comunque convinto che ci sarà da divertirsi anche se si tratta di un torneo regionale. Sono pronto a fare del mio meglio insieme ai miei vecchi e nuovi compagni per far raggiungere alla squadra risultati importanti”.