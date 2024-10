Comunali Reggio, tutti i candidati del centrosinistra con Falcomatà sindaco. I NOMI – FOTO

Il sindaco uscente mette in campo 11 liste, una in più dello sfidante di destra. Di seguito i nomi di tutti i candidati

A mezzogiorno di oggi, sabato 22 agosto 2020, si sono concluse a Reggio Calabria le operazioni di presentazioni delle liste per i Comuni chiamati al voto nelle giornate del 20 e 21 settembre. Durante gli election day, i cittadini italiani voteranno anche per le Regionali e per il Referendum del taglio dei parlamentari.

I candidati civici per il rinnovo del Consiglio Comunale sono stati i primi a consegnare le loro liste già nella giornata di ieri, venerdì 21 agosto. Nella giornata di oggi è toccato, invece, ai due candidati del centrodestra e del centrosinistra.

Leggi anche

Minicuci ha dalla sua parte 10 liste. Il sindaco uscente, invece, ne conta una in più. Di seguito tutti i candidati a sostegno di Giuseppe Falcomatà: