“L’Italia è Finita”, a Reggio la presentazione del nuovo libro di Pino Aprile

“Tra una manciata di anni l’Italia, e forse l’Europa, non esisteranno più. Almeno come le conosciamo ora. Si spezzeranno per il fallimento della loro economia. E l’attuale governo giallo-verde potrebbe persino essere l’ultimo di un’Italia unita. Lo dicono autorevoli studi e indagini ben noti agli addetti ai lavori. Né l’una, l’Italia, né l’altra, l’Europa, reggeranno alla spinta disgregatrice: divide et impera è una massima che i mercati finanziari conoscono bene.

D’altronde, già oggi l’Italia non è più la stessa, così come non lo sono gli italiani: grandi aziende, grattacieli, interi quartieri, fertili terreni, squadre di calcio appartengono ad arabi, cinesi, capitali stranieri. A noi guardano con preoccupazione – o con speranza – le altre nazioni, perché sin dai tempi della conquista romana o della diffusione del cattolicesimo siamo il laboratorio per innovazioni che si sono propagate in tutto il continente, e oltre. A volte anche nefaste. Steve Bannon, ex consulente alla Casa Bianca di Donald Trump e osannato campione dei razzisti e dei neonazisti made in Usa, lo ha detto chiaro e tondo: «Roma è al centro della politica mondiale. L’Italia fa paura». Lui è di quelli che lo sperano.

Unita, in realtà, l’Italia non lo è mai stata. Piuttosto, è il risultato di un’operazione scellerata di saccheggio e conquista, che ha distrutto un Sud proiettato nel futuro industriale e attuato un vero e proprio genocidio per “convincere” i riluttanti meridionali.

È questa la crepa, mai sanata, che si allargherà fino a inghiottire tutto l’edificio dell’Italia unita? Mentre collanti storici come la Chiesa perdono terreno, ovunque rinascono comunità non statuali che trovano altrove la propria identità. Ma forse, come insegna il Rinascimento, proprio nelle tensioni e nelle divisioni gli italiani danno il meglio. Lo smembramento sarà la nostra salvezza?”

Domenica 24 Febbraio ore 18,00 la presentazione del libro: “L’Italia è Finita, e forse è meglio così”, incontro con l’autore PINO APRILE, introduce il prof Daniele Castrizio. Presente anche il Maestro Mimmo Cavallaro.

Seguirà degustazione di prodotti del Sud:

grazie ad una azienda siciliana, Fior di Pasta, degusteremo otto primi, a seguire, cocktail realizzato dalla Bottiglieria 2010 Pellarese, a base di succo al Melograno di Terre di Vasia, della Piana di Rosarno e, per finire, il gelato “Terrone”, un variegato di gusti meridionali, tra il latte di bufala campana, ciliegio della Puglia, Bergamotto di Reggio Calabria e pistacchio di Bronte di Sicilia realizzato per l’occasione, in edizione limitata, dalla Gelateria Cesare.