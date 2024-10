Lo Monaco: ‘Il 3 aprile chiederemo l’annullamento del campionato’

Foto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Torino ( Italia )Sport CalcioJuventus vs Catania - Campionato TIM Serie A 2010 2011 - Stadio Olimpico di TorinoNella foto: Pietro Lo MonacoPhoto: Jonathan Moscrop - LaPresse23 04 2011 Turin ( Italy )Sport SoccerJuventus Football Club versus Calcio Catania - Italian Serie A Soccer League 2010 2011 - Stadio Olimpico TurinIn the Photo: Pietro Lo Monaco

Intervenuto a Sportitalia, il dimissionario amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha anticipato quella che sarà la sua richiesta all’assemblea del 3 aprile. Dichiarazioni riportate da TMW: “Il 3 ci sarà un’assemblea generale della Lega Pro, ovviamente attraverso il collegamento telefonico, in cui si dibatterà di un’unica cosa: la volontà da parte di tutte le società di presentare una richiesta per la chiusura del campionato. E’ impensabile che si possa credere di continuare un torneo che, al momento, per la Serie C, significa essere fuori da ogni logica. La richiesta comporterà l’annullamento del campionato, la sospensione del pagamento degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno con relativi contributi, e la restituzione della fideiussione”.

