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Lo storico Franco Arillottà ospite di ’10 domande’

Corso Garibaldi, gli scavi di Piazza Duomo, Piazza Italia e Piazza Garibaldi: lo storico ospite della puntata numero 12 della trasmissione su Reggio Tv

23 Aprile 2016 - 11:07 | di Vincenzo Comi

Uomo anziano con occhiali e giacca beige seduto davanti a una scrivania, immagine legata a Enrico Costa

Enrico Costa: Itinerari mediterranei

Il corso Garibaldi e le opere lungo la via principale della città analizzate dal punto di vista storico archeologico rispetto ai lavori attuali. Ma anche i recenti scavi di Piazza Duomo, Piazza Italia e Piazza Garibaldi.

Una puntata particolare quella numero 12 di “10 domande”, la trasmissione in onda su Reggio Tv, canale 14, ideata e condotta da Massimo Calabrò che ha registrato la presenza dello storico Franco Arillotta. Nell’area sottostante Piazza Garibaldi e la stazione centrale, ha sostenuto Arillotta nel corso della puntata, si troverebbe il monastero dedicato a San Nicola di Calamizzi.

La trasmissione ricordiamo, andrà in onda sabato alle 12 e 30, con repliche domenica alle ore 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.

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