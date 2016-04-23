Lo storico Franco Arillottà ospite di ’10 domande’

Il corso Garibaldi e le opere lungo la via principale della città analizzate dal punto di vista storico archeologico rispetto ai lavori attuali. Ma anche i recenti scavi di Piazza Duomo, Piazza Italia e Piazza Garibaldi.

Una puntata particolare quella numero 12 di “10 domande”, la trasmissione in onda su Reggio Tv, canale 14, ideata e condotta da Massimo Calabrò che ha registrato la presenza dello storico Franco Arillotta. Nell’area sottostante Piazza Garibaldi e la stazione centrale, ha sostenuto Arillotta nel corso della puntata, si troverebbe il monastero dedicato a San Nicola di Calamizzi.

La trasmissione ricordiamo, andrà in onda sabato alle 12 e 30, con repliche domenica alle ore 23, lunedì alle 19 e 45 e mercoledì alle 17.