‘Di libri e di scrittrici’: alla LNI di Locri, un viaggio tra narrazioni e visioni al femminile

Prosegue con successo la rassegna letteraria “Parole di sera – Narrazioni in riva al mare”, promossa dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Locri, presieduta da Arturo Guida, con il patrocinio della Città di Locri.

Un salotto letterario dedicato alle scrittrici

Lunedì 18 agosto, alle 21:30, la sede del prestigioso sodalizio locrese (sul Lungomare Sud) si trasformerà in un salotto letterario per l’evento “Di libri e di scrittrici”. Un incontro pensato per valorizzare e dare voce al ruolo centrale delle donne nel mondo dell’editoria e della scrittura.

Le protagoniste dell’incontro

Protagoniste della serata saranno le scrittrici Giovanna Fonti, Alessandra Laganà e Margherita Catanzariti, che dialogheranno con le editrici Antonella Cuzzocrea (Città del Sole Edizioni) e Chiara Laruffa (Edizioni Laruffa). Il dibattito, moderato da Mara Rechichi, offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire diverse sfaccettature del “fare cultura” al femminile, esplorando le storie e le scelte che stanno dietro alla creazione di un libro.

La scrittura femminile come spazio di nuove visioni

La scrittura femminile, dalla narrativa alla saggistica, non è solo uno specchio di sensibilità individuali, ma uno spazio dove nascono e si esprimono nuove prospettive su temi universali. Le donne sono non solo autrici, ma anche custodi di visioni editoriali che arricchiscono il panorama letterario nazionale.

Un’occasione di riflessione e confronto

Un’occasione unica per il pubblico per riflettere sull’importanza della voce femminile nella costruzione della cultura contemporanea, esplorando come la scrittura e l’editoria al femminile diano forma a nuove visioni e prospettive.

L’ingresso è libero e gratuito. Per restare aggiornati, gli interessati possono seguire i canali social della Lega Navale Italiana – Sezione di Locri.