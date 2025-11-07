Asp di Reggio: ‘False le notizie su presunte irregolarità nello screening dell’anca’

Precisazioni in merito allo screening ecografico dell’anca per i neonati del territorio di Locri

In riferimento all’articolo di stampa pubblicato in data odierna (7 novembre 2025) sulla presunta impossibilità di eseguire lo screening ecografico dell’anca per i neonati nel territorio di Locri, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria intende precisare quanto segue, al fine di fornire un quadro informativo completo e trasparente ed evitare la diffusione di notizie infondate che possano generare allarmismi ingiustificati tra la popolazione.

Servizio garantito e attività già avviate

Si chiarisce innanzitutto che, a seguito dell’insediamento della dottoressa Mariarosa Calafiore in qualità di direttore ad interim del reparto di Pediatria dell’ospedale di Locri, sono state intraprese azioni immediate per garantire l’erogazione del servizio.

In particolare, il 16 gennaio 2025 è stato organizzato un open day dedicato, durante il quale è stato eseguito gratuitamente lo screening ecografico dell’anca su oltre novanta neonati del territorio.

Successivamente a tale iniziativa, l’esecuzione dello screening è stata garantita in modo continuativo e sempre a titolo gratuito per tutti i neonati presso l’ospedale di Locri.

Screening attivo anche a Polistena

Attualmente, al momento della dimissione dal nido, a tutti i nuovi nati viene fornito direttamente l’appuntamento per l’esecuzione gratuita dello screening ecografico dell’anca.

Tale servizio è attivo con le medesime modalità anche presso l’ospedale di Polistena. Nel caso in cui qualcuno non avesse ricevuto indicazioni per tale screening, può rivolgersi direttamente ai reparti di Pediatria di Locri e di Polistena per ottenere un nuovo appuntamento.

Invito alla corretta informazione

Al fine di evitare la diffusione di informazioni false o imprecise che potrebbero creare inutili allarmismi, l’ASP di Reggio Calabria si riserva di intraprendere ogni azione utile a tutela dell’immagine dell’Ente e nel rispetto delle norme vigenti.