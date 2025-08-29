Locri, prevenzione e sport con ‘Le spiagge della salute’

Obiettivo offrire a residenti e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e del benessere psicologico

Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con Le Spiagge della Salute, il nuovo evento itinerante, dedicato alla prevenzione e al movimento, che nella giornata di domenica farà tappa a Locri. La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si pone l’obiettivo di valorizzare l’estate – sinonimo di libertà, gioia di vivere e relax – come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia a livello fisico che sul piano mentale. Le Spiagge della Salute toccherà dunque 8 località balneari italiane, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e del benessere psicologico, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

A Locri l’appuntamento domenica 31 agosto

L’appuntamento è per domenica 31 agosto dalle 9.30 alle 19 al Cactus Club.

In prossimità del Cactus Club sarà attivo il truck della salute, con due sportelli, nei quali opereranno qualificati professionisti:

lo sportello dell’ascolto, in collaborazione con la Federazione italiana psicologi (FIP), mira a fornire una risposta al significativo incremento dei disturbi di natura psicologica.

lo sportello dedicato alla salute della pelle, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), punta invece a prevenire i danni a lungo termine causati, soprattutto in estate, dalla prolungata esposizione ai raggi solari.

Attività sportive e dimostrazioni in spiaggia

In spiaggia, a pochi passi dal truck, il personale specializzato aderente alla rete ASC animerà l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento.

Grazie alle collaborazioni con Cristian Di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia e con la Società Italiana Cani Salvataggio (SICS), saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

Le dichiarazioni

«La nostra attività non si ferma mai e approfittiamo del periodo in cui le persone affollano le spiagge per raggiungerle con un messaggio di promozione sportiva e di cura della salute fisica e mentale. I consulti con i nostri dermatologi e i nostri psicologi saranno l’occasione, soprattutto per i giovani, per approcciare concretamente la cultura della prevenzione. Sarà anche un modo, per il nostro ente, di dare concreta attuazione alle politiche delineate dal Ministro della Salute»

(Cecilia Morandini, consigliere nazionale di ASC e CONI)

«I balneari italiani sono da sempre sensibili alle tematiche del benessere e della salute… i nostri stabilimenti, storicamente, sorsero per esigenze di tipo salutistico e nell’Ottocento svolsero una importante funzione contro la tubercolosi»

(Antonio Capacchione, presidente nazionale di SIB Confcommercio)