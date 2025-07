Nasce ‘Dove mi trovo’: una guida digitale per valorizzare natura, cultura e sport nella Locride

Nasce “Dove mi trovo”, un progetto che prende vita nella Locride con l’obiettivo di promuovere le bellezze paesaggistiche, culturali e storiche del territorio, ancora poco conosciute. Si tratta di una piccola guida suddivisa in tre sezioni principali – natura, storia e cultura, sport e tempo libero – in cui sono contenute brevi informazioni su luoghi o attività selezionati. Ogni voce è accompagnata da un QR code che rimanda alla relativa pagina web. Sul retro della brochure è inoltre presente un altro QR code che collega al sito ufficiale, dove la guida è disponibile in formato digitale con un calendario eventi aggiornato.

Collaborazioni e obiettivi del progetto

“Il nostro – dice Francesco Bova, uno dei responsabili dell’associazione RES – non è un progetto esclusivo, al contrario, esiste la volontà di collaborare con diverse realtà quali Associazioni, Pro Loco e strutture ricettive o sportive con l’intento di creare una rete che ci aiuti a mostrare lo splendore del nostro territorio”.

Tra i primi partner del progetto figurano:

SSD La Crux

Associazione Kalabria Experience

Associazione Boschetto Fiorito

Comune di Sant’Agata del Bianco

Pro Loco di Benestare

Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone

Fondazione Parco di Ercole

Lega Navale Italiana, sezione di Locri

Un contenuto accessibile e in continua evoluzione

“Dove mi trovo nasce dalla volontà di rendere più fruibili, a un pubblico più vasto, panorami, esperienze e attività già presenti ma poco conosciute, sia dai turisti che dai residenti. Ho sempre percepito una certa difficoltà di comunicazione in questi luoghi impervi per natura. Con il team di Res APS e con il supporto di strutture ricettive lungimiranti, abbiamo avviato un lavoro per selezionare e mettere in risalto le bellezze del territorio”.

A questa prima fase è seguita la definizione del formato comunicativo:

grafica giovane e leggera

combinazione di cartaceo e digitale

integrazione con sito web, social, WhatsApp

“Ma tutto ciò è solo il contenitore. La vera novità è il contenuto: una rete di associazioni e persone appassionate, che rendono possibili esperienze autentiche”.

Prospettive future

“Per il futuro, la nostra visione è di ampliare la rete, perché siamo certi che esistano tante realtà che meritano visibilità. La guida, il sito web e tutto ciò che ruota intorno a Dove mi trovo sono attualmente autosostenuti con i fondi dell’associazione Res. Speriamo di coinvolgere presto molte attività commerciali, soprattutto ricettive, che vogliano offrire questa guida ai propri ospiti come servizio aggiuntivo e strumento di valorizzazione del territorio”.

Per consultare la guida online: https://dovemitrovo-res.it/home