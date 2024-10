“Locri’s Day”, Cannizzaro sul territorio locridese al fianco dei lavoratori

“Il nostro è un impegno concreto per un territorio quale quello locridese che va assolutamente rilanciato ed aiutato. Per sensibilizzare il Governo all’istituzione della seconda area esclusiva Zes per quanto concerne la Regione Calabria, estesa all’intero comprensorio della Locride, ho presentato una mozione con la quale ho chiesto l’impegno della Giunta Regionale e del Presidente Oliverio affinchè si attivino presso il Governo per istituire questo processo”.

Così il capogruppo Cdl in Consiglio regionale Francesco Cannizzaro, durante il convengo “Locri e Zes: un’opportunità imperdibile”, dove si è discusso della possibilità di estendere l’area Zes prevista a Gioia Tauro anche ai comuni dell’intera area della Locride, ha esposto il suo impegno per incrementare lo sviluppo del territorio tirrenico, al sottosegretario di Stato Ministero Sviluppo Economico Tonino Gentile, al sindaco Giovanni Calabrese con il quale insieme ad altri sindaci ed amministratori della Locride e la costante presenza di Monsignor Francesco Oliva, vescovo Diocesi Locri-Gerace, si stanno intraprendendo percorsi costruttivi per il territorio.

Prima del dibattito, il consigliere regionale insieme al sottosegretario Gentile e al primo cittadino Calabrese, si è recato preso il nosocomio di Locri per ascoltare la voce dei medici e dei pazienti che necessitano di una struttura sanitaria che, quotidianamente, lotta affinchè non vengano calpestati i livelli essenziali di assistenza sui quali nei prossimi giorni, saranno intraprese delle azioni di politica concreta vista la totale assenza e superficialità da parte di Oliverio e di una Giunta Regionale particolarmente ostile al commissario Scura. Una guerra “fratricida” che porta alla mancata risoluzione dei problemi esistenti e che mette a serio rischio l’incolumità dei nostri cittadini e malati. E non poteva mancare un altro importante incontro nella sala del consiglio comunale con i lavoratori di “Call&Call Lokroi” che stanno protestando per scongiurare la procedura di licenziamento collettivo da parte dell’azienda di Call center.

“Abbiamo chiesto all’unisono al sottosegretario Gentile di informare tempestivamente il Governo per individuare un percorso risolutivo alla grave situazione che sta mettendo a repentaglio circa 130 posti di lavoro. I lavoratori non sono soli: faremo di tutto per evitare questa tragedia sociale e occupazionale – afferma il consigliere Cannizzaro – Molte realtà imprenditoriali di Italia stanno attraversando un momento economicamente difficile e non tutte le istituzioni scendono in trincea al fianco dei lavoratori. Ho presentato una mozione proprio per coadiuvare l’azione delle autorità competenti al rientro dell’emergenza lavorativa, mozione che vuole essere un input affinchè si tutelino risorse preziose che hanno dato un importante contributo di crescita a questo territorio – continua il capogruppo Cdl – Per quanto riguarda la Zes, invece, credo sia non un’opportunità ma l’opportunità dalla quale poter ripartire per rilanciare definitivamente questa area dalle potenzialità più uniche che rare. Non passerelle ma incontri costruttivi. Non chiacchiere ma fatti. Questa è la nostra politica, questo è il nostro modo di operare per rilanciare territori che non possono più essere oscurati da un Governo sordo e cieco”.