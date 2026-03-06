Carmen Loprevite nuova Direttrice Tecnica per la Regione Calabria di Ginnastica Gpt

Il Comitato Regionale della F.G.I. ha conferito all’unanimità a Carmen Loprevite l’incarico di Direttrice Tecnica per la Regione Calabria di Ginnastica Gpt riconoscendo la sua competenza, il rigore professionale e l’incessante dedizione al mondo della ginnastica.

Figlia d’arte Carmen è cresciuta respirando ginnastica sin dall’infanzia tra le mura della storica società di famiglia, la Virtus Reggio, dove muove i primi passi sviluppando una passione che negli anni si è trasformata in una carriera solida e prestigiosa. Ex atleta plurimedagliata ha preso parte, tra le tante competizioni, a finali Nazionali individuali e di squadra di Serie B ed eventi Internazionali distinguendosi per talento, determinazione e disciplina, qualità che ha poi trasferito nel suo percorso tecnico. Laureata in Scienze Motorie presso l’Isef di Roma e Tecnica Federale di Ritmica ha guidato nel tempo numerose ginnaste verso importanti successi, contribuendo in maniera significativa alla crescita del settore in Calabria e distinguendosi inoltre per la sua visione artistica. Le sue coreografie, apprezzate per originalità e cura dei dettagli, l’hanno portata a essere chiamata per eventi e cerimonie di particolare prestigio, dove ha saputo emozionare e lasciare il segno raccontando la ginnastica come forma d’arte e passione. Accanto all’impegno sportivo, Loprevite svolge anche il ruolo di docente di sostegno, una professione che richiede sensibilità, capacità relazionali e una forte vocazione educativa rivolta all’inclusione e alla valorizzazione delle potenzialità di ogni allievo.

Un profilo completo, dunque, che coniuga esperienza agonistica, preparazione accademica e capacità organizzativa. Con questa nomina la Ginnastica GPT punta su una professionista che incarna competenza, passione e radicamento nel territorio, pronta a guidare il movimento calabrese verso nuovi traguardi. Tale riconoscimento corona un percorso costruito con amore e sostenuto da una famiglia che ha fatto della ginnastica una vera scuola di vita.