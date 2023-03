L'ora della Terra: la Metro City di Reggio aderisce all'evento mondiale del Wwf

"Nessun cittadino – ha detto Versace – può ritenersi escluso da questa battaglia che è per il Pianeta e per l’umanità"

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha aderito all’evento mondiale promosso dal Wwf “Earth Hour – L’Ora della Terra”. Dalle ore 20:30 alle 21:30 del prossimo 25 marzo, l’Ente di Palazzo Alvaro spegnerà i propri punti d’illuminazione per contribuire, attivamente, alla lotta al cambiamento climatico e per la riduzione dei consumi energetici.

L’iniziativa, nata nel 2007 a Sidney, è in continua crescita e, nel 2022, ha coinvolto miliardi di persone in oltre 190 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade. Tutte le info sono disponibili al portale web www.oradellaterra.org