L’ordine degli architetti istituisce il premio “La forma dell’acqua “

L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Reggio Calabria istituisce due premi nell’ambito del I Seminario Internazionale La Forma dell’Acqua:

Premio La forma dell’acqua – ricerche

Premio La forma dell’acqua – progetti

L’Acqua e la Tecnica, l’Acqua e l’Identità, l’Acqua e il Design sono le tre “forme” di ricerca/progetto dell’acqua che si intendono discutere ed analizzare per costruire nuovi scenari possibili. L’interazione ed i confini tra i vari ambiti di ricerca e di progettazione possono sovrapporsi ed integrarsi tra loro. Questa integrazione e sovrapposizione è una conseguenza quasi ovvia della complessità dell’acqua e della sua forma. Il ricercatore o il progettista sceglierà il tema che più è consono al suo messaggio, spiegando eventuali interferenze con gli altri ambiti.

Possono partecipare al premio professionisti, studiosi e ricercatori. La partecipazione può avvenire sia in forma individuale che in gruppo. In caso di raggruppamento indicare il nome del capogruppo. Ogni partecipante può presentare un solo lavoro.

Gli elaborati dovranno essere inviati tramite PEC architettireggiocalabria@oappc-rc.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2016

I premi sono così ripartiti:

• Premio La forma dell’acqua – Ricerche

2.000 € al 1° classificato

n. 2 menzioni speciali con rimborsi spese da 500 € ciascuno

• Premio La forma dell’acqua – Progetti

2.000 € al 1° classificato

n. 2 menzioni con rimborsi spese da 500 € ciascuno

Per tutte le informazioni consultare il sito dell’Ordine www.rc.archiworld.it