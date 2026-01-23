LOTTA: l’olimpico Giovanni Schillaci ‘arruolato’ dalla Fortitudo 1903 per allenare i giovani atleti
Un curriculum di altissimo livello tra Olimpiadi e gare vinte anche a livello mondiale
23 Gennaio 2026 - 21:32 | Redazione
Giovanni Schillaci ha vinto il suo primo titolo italiano di Lotta nella classe “Speranze” nel 1985, dopo aver conquistato sedici titoli italiani assoluti, otto campionati europei, un titolo mondiale giovanile e tra i primi in classifica in tre campionati mondiali seniores, tre olimpiadi, Seoul 1988, Barcellona 1992 e Atlanta 1996, e aver vinto altre decine e decine di gare di livello nazionale, europeo e mondiale, ha concluso la carriera agonistica nel 2001.
Attuale allenatore della nazionale italiana seniores della FIJLKAM, “Atleta Olimpico e Azzurro d’Italia” della sezione di Reggio Calabria, assieme a Luigi Busà (Karate) e altri atleti azzurri di livello mondiale, nelle passate stagioni sportive ha offerto suggerimenti tecnici per migliorare le prestazioni agonistiche degli atleti.
Da gennaio 2026, Giovanni Schillaci è l’Insegnante Tecnico “arruolato” dalla Fortitudo 1903 per allenare ragazzi, atleti agonisti e appassionati di Lotta. Il prossimo 25 gennaio, indosserà ufficialmente la gloriosa tuta della società reggina e seguirà in gara ai campionati italiani assoluti di Lotta Libera, a Ostia Lido, gli atleti Gabriele Nicoletti ed Emanuele Prestopino.
Dichiarazioni del Presidente della SGS Fortitudo 1903: “Giovanni Schillaci è un vero campione e un eccellente allenatore, potrà essere punto di riferimento di decine e decine di ragazzi che desiderano praticare uno sport olimpico “per vincere domani”.