Lotto, a Reggio doppietta da oltre 25mila euro
Una prima vincita in centro città, l'altra in un quartiere a sud
20 Ottobre 2025 - 11:58 | di Redazione
Calabria in festa con il Lotto.
Nei concorsi del 17 e 18 ottobre, come riporta Agipronees, vinti 25.500 euro a Reggio Calabria, grazie a due vincite: la prima, da 14.250 euro, in via Reggio Campi I Tronco, realizzata con tre ambi e un terno, mentre la seconda, da 11.250 euro, con un terno in via Nazionale Pellaro.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025.