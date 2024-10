Protesta a piazza Italia, Luca Gallo incontra i dipendenti Avr – FOTO

Il Presidente della Reggina ha promesso ai lavoratori di interessarsi alla loro questione e non solo...

Altra protesta per i lavoratori Avr di Reggio Calabria che, ormai da qualche giorno, hanno stabilito un presidio a piazza Italia. L’intenzione era quella di attirare l’attenzione delle istituzioni con lo sciopero della fame. Ad oggi, però, i dipendenti dell’azienda romana che si occupa di rifiuti non hanno ottenuto, ancora, nessuna soluzione se non la solidarietà della comunità.

Nel pomeriggio di ieri i lavoratori avevano incontrato Klaus Davi. Il consigliere comunale di San Luca ha ascoltato le loro richieste auspicando una pronta risoluzione dell’emergenza che si ripresenta, puntualmente, ogni paio d’anni.

Oggi, invece, venerdì 26 giugno a poche ore dall’arrivo di Menez a Reggio Calabria, i dipendenti Avr hanno ricevuto la visita fortuita di Luca Gallo. Il presidente della Reggina si trovava in Prefettura quando, all’uscita, ha notato il gruppo di cittadini fermi in piazza.

I lavoratori presenti sul posto, hanno raccontato ai microfoni di CityNow:

“Il presidente si è mostrato da subito interessato alla situazione ed ha promesso di spendere qualche parole in nostro favore. Tra di noi ci sono molti tifosi della Reggina che ogni anno fanno l’abbonamento per andare a vedere la squadra del cuore. Quest’anno, probabilmente, se le cose continuano così non sarà possibile”.

Dopo un breve scambio di battute, Gallo ha rassicurato i lavoratori con una promessa “per voi sarà gratuito”.

“Era una battuta – ha spiegato uno dei lavoratori presenti alla manifestazione a piazza Italia. Noi non pretendiamo assolutamente nulla, anzi saremmo grati di poter contribuire all’economia della nostra città. Ma, in particolar modo, saremmo felici di collaborare con la nostra squadra del cuore che, in questi momenti così difficili, rimane l’unica nota positiva”.

