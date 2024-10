Luca Gallo: ‘Nulla contro Praticò. Sono io ad aver commesso un errore, perché…’

“Non devo perdere l’entusiasmo. Per me il calcio è sentimento”

Insieme ai tanti argomenti trattati nel corso della conferenza stampa, il presidente Luca Gallo ha parlato, sollecitato dalla domanda di un giornalista, anche del contenzioso con la famiglia Praticò, vecchia proprietaria della società: “Non ho nulla contro la famiglia Praticò e contro Mimmo Praticò, persona perbene, di cuore. Ho commesso un errore, ho comprato senza vedere quello che stavo comprando.

Se tu da imprenditore ti fai trascinare dal sentimento, commetti un errore enorme che poi dal punto di vista economico vai a pagare. L’abc per ogni imprenditore è, prima di intraprendere e poi chiudere una qualsiasi trattativa, alzare il coperchio e vedere cosa c’è dentro. Io, ripeto, siccome vivo il calcio in maniera passionale, ho comprato senza verificare.

Il contenzioso? Il calcio per me è sentimento, quando subentrano altri discorsi mi defilo e faccio che altri si occupino di determinate questioni, personalmente non devo perdere l’entusiasmo. In questo anno e mezzo ho solo messo tanti milioni e preso nulla, la serie C è stata una emorragia economica”.