Regionali, Nucera: ‘Mi candido per dare voce a famiglie, giovani e territori dimenticati’

“Ho deciso di candidarmi al Consiglio Regionale della Calabria con il Partito Democratico, rappresentando il collegio della provincia di Reggio Calabria”.

Questo l’annuncio di Lucia Nucera, assessore del Comune di Reggio Calabria “Città inclusiva e solidale”, in un post sui suoi canali social.

“Una decisione – prosegue la Nucera – che nasce dall’esperienza maturata in questi anni da assessore comunale e, soprattutto, dal legame profondo con questa terra, dall’ascolto costante della gente, dalla vicinanza continua alle comunità, delle sfide e dalle potenzialità troppo spesso inespresse. Non è stata una decisione facile, ma è nata da una domanda semplice: posso fare ancora qualcosa di buono per questa terra? Posso continuare a mettere il mio impegno, la mia voce e la mia storia al servizio di chi ha bisogno?”

La visione di una Calabria diversa

“Mi candido perché credo che la politica possa ancora essere passione, servizio, giustizia, voce dei territori. Mi candido perché voglio continuare a stare dalla parte delle famiglie, dei giovani che non vogliono più partire, delle donne che lottano ogni giorno, dei territori dimenticati, delle minoranze che resistono con orgoglio. Mi candido per dare più forza a chi è rimasto indietro, a chi resiste, a chi vede un futuro in questa terra anche nelle difficoltà. So che sarà una sfida complessa. Ma non sono sola. Vi chiedo di supportarmi per sognare insieme una Calabria diversa, più giusta, più umana, più nostra. Se credi in questo cammino, se vuoi essere parte attiva, se vuoi aiutarci con idee, entusiasmo o presenza… scrivimi, chiamami, parliamone”.

Leggi anche

“Abbiamo bisogno di tutte e tutti. Insieme possiamo farcela. Insieme possiamo cambiare davvero. Con gratitudine e determinazione”.