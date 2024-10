Luciano Moggi: ‘Che amicizia con Lillo Foti. Tifavo per la salvezza della Reggina’

Ospite di caratura nazionale a “Buongiorno Reggina”, è intervenuto l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi: “Quando si tratta di Reggio e della Reggina rispondo sempre presente, perchè sono fortemente legato alla città ed alla mia amicizia con Lillo Foti e con lui mi veniva facile tutto, acquisti e cessioni. Ero molto contento quando la Reggina si salvava. Tifavo per la mia Juventus per la vittoria della scudetto e la salvezza della Reggina.

Oggi quando e se si riprende è difficile stabilirlo, dipende dal virus. Di sicuro qualora non si ripartisse, molte società porteranno i libri in tribunale, il problema è serio soprattutto dal punto di vista economico. Per questo sono d’accordo con Gravina, se si può bisogna riprendere e concludere, ma ripeto, solo se si può.

Per non parlare della Lega Pro che rischia seriamente di scomparire completamente. Tutti parlano di salute al primo posto, ma in realtà ognuno punta ai propri interessi e questo lo vediamo in tutte le categorie.

Di sicuro è molto meglio riuscire a concludere perchè ci sarebbero troppi ricorsi per posizioni non del tutto definite come quelle in serie A.