Lucrezia, da oggi in radio il singolo Girls just want to have fun

Il debutto discografico della cantante di Lamezia Terme è una rilettura sperimentale del classico di Cyndi Lauper, disponibile in digital download e con videoclip ufficiale

Esce oggi, venerdì 19 giugno, GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN, il primo singolo di LUCREZIA, prodotto da Dissonanze records e con distribuzione Believe Digital. Il singolo, che anticipa l’album della cantante di Lamezia Terme di prossima uscita, è disponibile in digital download, su tutte le piattaforme streaming e anche su youtube con un videoclip ufficiale per la regia di Mario Vitale.

Una versione fresca del brano di Cyndi Lauper

Lucrezia per il suo debutto discografico sceglie un brano che ha segnato la storia della musica internazionale capolavoro di Cyndi Lauper, GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN, e offre una versione fresca e sperimentale che unisce le sonorità della world music internazionale al pop più classico, fra un groove contemporaneo e l’apporto di un’esplosione di cori. Arrangiata e suonata da Mario Vitale e Carlo Scali (dei Maieutica) negli studi di Dissonanze studios, un centro di editing del suono all’avanguardia del sud Italia, sotto la direzione artistica di Vladimir Costabile (che vanta diverse collaborazioni tra cui Brunori sas).

«Ho scelto GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN innanzitutto perché mi piace molto – racconta Lucrezia – e poi è un evergreen che penso almeno una volta sia stato ascoltato da tutti! L’ho scelto per il tema che tratta, il divertimento, fondamentale per una ragazza della mia età. Con un arrangiamento completamente rivoluzionato penso riesca ad esprimere a pieno il mio genere, variando da quella che è l’originale, senza però renderla irriconoscibile in modo da poter essere cantata da tutti. Insomma questo pezzo dà carica e io mi sento di poterlo interpretare a pieno soprattutto in questo periodo della mia vita. L’estate 2015 sarà per me liberatoria dopo lo sforzo della maturità, e penserò solo a divertirmi».

Lucrezia infatti in questi giorni è impegnata con gli esami di maturità e la concomitante uscita del suo primo singolo, vuole essere un sigillo fra la sua formazione e la carriera musicale che intraprende, perché la musica è una cosa seria!

Girls Just Want To Have Fun… per un’estate 2015 da vivere e cantare.

Chi è Lucrezia

LUCREZIA nasce a Lamezia Terme il 6 dicembre 1996.

Fin da bambina mostra una naturale predisposizione per la musica e il ritmo, ma inizia a studiare canto solo finite le scuole medie sollecitata da tutta la famiglia, in particolare dai nonni, i suoi più grandi sostenitori.

A 14 anni partecipa a “Nuovi talenti festival” arrivando alle semifinali a Roma, successivamente si presenta alla trasmissione televisiva “Baby star” di Telespazio Tv e vince con grandi riconoscimenti sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Dopo il successo televisivo Lucrezia partecipa ai provini di X Factor e The Voice e anima serate in piazze e locali della sua regione.

Oltre a cantare ama viaggiare, e questo l’ha portata a studiare le lingue privilegiando soprattutto l’inglese e il tedesco.

L’incontro con Dissonanze records

Nella primavera 2014 l’incontro con l’etichetta Dissonanze records sigla l’inizio di una carriera musicale e del suo debutto discografico, sta infatti lavorando al suo primo album che verrà pubblicato in autunno. Il disco sarà un omaggio a grandi nomi della musica internazionale con una rivisitazione tecnica e passionale di standard soul e r&b, ma anche pop, a cui si accosteranno alcuni brani inediti scritti da Mario Vitale.

Il video è online al link:

www.youtube.com/watch?v=6VJn4Gi0djc