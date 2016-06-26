Ludovica Dito prima classificata con la fascia Miss Ecoross

Prima tappa provinciale di Miss Italia Calabria negli spazi dell'azienda Ecoross a Rossano: sei fasce assegnate e un ripescaggio con il voto del web

E’ Ludovica Dito (con il n°8) la prima classificata con la fascia Miss Ecoross, eletta nella tappa provinciale che si è svolta, ieri sera, negli spazi dell’azienda Ecoross, in c.da S.Irene, a Rossano. Ludovica Dito di Gioia Tauro, 20 anni, 1.70 cm, occhi castani e capelli rosso ramato.

E’ al II anno di Scienze motorie. “Vorrei diventare una brava preparatrice atletica – afferma sorridendo – sono diplomata in danza classica e moderna e amo andare in palestra. Ma la mia più grande passione è cantare“. Ha deciso di partecipare a Miss Italia perché spera di entrare nel mondo dello spettacolo:”Sono affascinata soprattutto dalla moda. Miss Italia è un importante trampolino – commenta dopo l’incoronazione – Spero di riuscire a conquistare una fascia regionale e ad arrivare a Jesolo”.

Le sei fasce assegnate a Rossano

Una prima tappa che ha riscosso grande successo. Soprattutto, per la location, allestita negli spazi dell’azienda Ecoross. Un palco realizzato con materiali di riciclo così come la scenografia ideata da Claudio Greco e Cinzia Traino, mente creativa di Ecoross. La giuria di esperti di bellezza ed esponenti delle istituzioni locali ha decretato Miss Ecoross. Ben sei le fasce aggiudicate: prima classificata Ludovica Dito n°8 (Miss Ecoross); seconda classificata Naomi Rizzo n°25 (Miss Rocchetta Bellezza); terza classificata Manuela Pugliese n°24(Miss 3° classificata); quarta classificata Roberta Selvaggi n°1 (Miss Tricologica); quinta classificata Vittoria Martino n°15 (Miss Interflora) sesta classificata Katia Fata n°7(Miss Dermal Institute).

Inoltre, quest’anno c’è un’opportunità in più! Tutte le ragazze che parteciperanno alle selezioni provinciali potranno essere votate dal popolo del web.

Un ripescaggio che darà la possibilità, alla più votata, di accedere alle selezioni regionali.

I contest delle giovani concorrenti (realizzati dal fotografo ufficiale di Miss Italia Calabria, Movendo Lux di Lucia Perri) saranno postati sul profilo fb di Miss Italia Calabria e potranno essere votati, fino al 28 luglio, dal pubblico dei social.

E già dalla primissima selezione Miss Italia Calabria lancia un nuovo messaggio! Fil rouge, di questa prima selezione, la difesa del pianeta e l’amore verso il proprio territorio. Una serata fortemente voluta dai titolari di Ecoross, Eugenio e Walter Pulignano, partner regionali dell’evento:”Da sempre la nostra azienda è dalla parte della bellezza e si impegna nella salvaguardia della nostra splendida Calabria – spiegano – Miss Italia è una manifestazione prestigiosa a cui non potevamo mancare. Siamo lieti di aver ospitato nei nostri stabilimenti il concorso di bellezza per eccellenza. E’ stata una sfida coraggiosa e l’abbiamo vinta- concludono– grazie anche all’organizzazione di Miss Italia Calabria, una squadra di giovani professionisti calabresi”.

Madrina e giuria della serata

Madrina della serata in un abito rosso scintillante Miss Calabria 2015, Bina Forciniti:”Sono felice di essere qui questa sera – dichiara– per le ragazze è una meravigliosa avventura. L’anno appena trascorso è stato pieno di emozioni – racconta– la vittoria a Pizzo e poi l’esperienza a Jesolo, la diretta tv su La7 con Simona Ventura. Miss Italia è stata un’esperienza di vita e una grande opportunità per misurarmi con il mondo dello spettacolo”.

Presidente di giuria Fortunato Amarelli, titolare della storica azienda rossanese, partner regionale del concorso.

In giuria, anche il primo cittadino di Rossano, neo eletto, Stefano Mascaro e il sindaco di Corigliano, Giuseppe Geraci.

Cultura e sociale nel concorso

Anche in questa edizione, il concorso rende omaggio alla cultura, all’arte senza dimenticare il sociale e dando largo spazio ai giovani talenti.

Tornano gli spot sociali firmati, questa volta, dal direttore artistico Greco e realizzati con la collaborazione di LaC TV.

Due video che lanciano un messaggio di amore verso la nostra madre terra e contro il fenomeno dell’omofobia.

E per il momento letterario, è stato presentato il libro di Claudio Greco “Forse no, forse sì. Schegge di vita”, edito da Pellegrini editore (sponsor della manifestazione).

“All’indomani dei terribili fatti di Orlando – commenta dal palco Greco- non potevamo non soffermarci su questa vera e propria emergenza sociale. Il mio libro affronta il tema spinoso dell’omosessualità, ma anche della solitudine e della voglia di rinascita e del mio amore verso l’arte – e continua – come ambasciatore Unicef ho donato parte dei proventi del mio libro a questa meravigliosa organizzazione che si occupa dei bambini”.

Musica, danza e sfilate in passerella

Non solo concorso, dunque, ma anche spazio alla musica con le splendide interpretazioni di due giovani talenti rossanesi: Sabrina Civale, accompagnata dalla chitarra di Francesco Le Fosse.

In scaletta, la performance dei giovani allievi del Centro Studi danza di Margherita Mingrone diretti dalla coreografa Alice Celestino.

E poi, tanto glamour con la sfilata della collezione estate 2016 di Eurottica.

Oltre alla presenza fisica Miss Italia Calabria, in questa edizione, cerca di più… giovani donne affascinanti e talentuose, future dive dello show business.

Dopo le due sfilate in passerella, come da tradizione (in abito da sera e in costume istituzionale) la giuria tecnica ha valutato le ragazze anche per la loro personalità. Una breve intervista in cui le concorrenti hanno dovuto dimostrare di essere spigliate e disinvolte.

“Ringraziamo l’azienda Ecoross per questa splendida serata qui a Rossano – afferma la patron Linda Suriano – Una tappa provinciale che ribadisce il successo della manifestazione. Abbiamo esordito con uno spettacolo originale e dalle forti emozioni. A sono tante le novità che riserva questa nuova edizione di Miss Italia Calabria“.

A curare il concorso, esclusivista per la Calabria: l’agenzia Carlifashionagency (diretta da Carmelo Ambrogio e Linda Suriano), in collaborazione con lo stilista Claudio Greco.

A condurre le selezioni, presentatrice ufficiale, la giornalista Raffaella Salamina. E’ lei a condurre sul palco le serate di Miss Italia e a coordinare l’ufficio stampa.

