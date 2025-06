Il reggino Luigi Sbarra nel governo Meloni, nominato Sottosegretario per il Sud – VIDEO

Una vita nel sindacato, nella Cisl: dalle lotte dei braccianti calabresi contro il caporalato e l’illegalità, alle nuove riforme del lavoro e delle relazioni industriali.

Luigi Sbarra, classe 1960, di Reggio Calabria, segretario generale della Cisl fino a metà febbraio, è ora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il Sud. È stato nominato come indipendente ed ha già giurato al Quirinale.

“Il mio impegno sarà massimo per contribuire al rafforzamento dei processi di crescita, sviluppo, coesione e occupazione nel Mezzogiorno” ha assicurato, indicando tra gli obiettivi di “colmare i divari storici e valorizzare le opportunità disponibili, a partire dalle risorse del Pnrr , dagli Accordi di Coesione sottoscritti con tutte le regioni meridionali e dall’attuazione della Zes Unica “.

La scelta è stata spiegata anche dalla premier Giorgia Meloni:

Le qualità di Sbarra vengono anche ricordate nel messaggio di Daniela Fumarola, che ha preso il suo posto alla guida della Cisl:

“È un incarico che riconosce lo spessore politico e il radicamento sociale di una persona che ha dedicato l’intera vita alla difesa e la promozione del lavoro, alla coesione e allo sviluppo, in particolare nel Sud del nostro Paese. Sbarra si è distinto in questi anni per capacità di tenere insieme la forza della rappresentanza e del dialogo con una visione coraggiosa e riformista”.