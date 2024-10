Basket C Silver – La Lumaka si è presentata alla città. Laganà: “Crediamo nel ‘km zero’. Non temiamo nessuna squadra”

Esordio esterno per la Lumaka che vedrà i biancorossi impegnati a Catanzaro domenica alle ore 19:00

Si è svolta la presentazione della società Lumaka in vista del campionato 2019/2020 di serie C Silver calabrese. La location del PalaLumaka ha visto protagonisti della serata tutti gli elementi del roster, dello staff tecnico e della dirigenza. L’innesto di Giovanni Rugolo dà esperienza all’intero ambiente. L’attuale presenza di Marco Laganà ovviamente aumenta l’asticella di quello che sarà un campionato da non perdere.

Ai microfoni di CityNow Sport, il capitano del team di matrice perlopiù reggina, Luca Laganà:

“Vogliamo lanciarci in questa esperienza senior. La maggior parte sono giocatori nati e cresciuti a Reggio Calabria. E’ uno stimolo in più disputare un campionato con la presenza della Viola, è un modo di misurasi con una squadra blasonata dal passato glorioso. L’anno scorso siamo partiti da zero, “senza ambizioni” e lo abbiamo vinto, quest’anno faremo lo stesso, la nostra mission è valorizzare i ragazzi che si allenano quotidianamente nella nostra struttura”.

