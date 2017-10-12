A pochi giorni dall’inizio del campionato di serie C silver la Vis Reggio Calabria implementa il roster con un talentuoso under di grande prospettiva. Si tratta del classe 2000 Stefan Spasojevic, bosniaco di etnia serba, proveniente dall’Hsc Roma, dove la scorsa stagione ha militato in Dng.

Il profilo di Stefan Spasojevic

Per lui anche qualche gettone di presenza in C gold Lazio con la canotta dell’Alfa Omega Ostia. Alto un metro e 97 cm, Spasojevic può giocare indifferentemente sia da guardia che da ala piccola. Ha svolto gran parte della preparazione con la Vis, disputando anche le amichevoli contro Planet Catanzaro e Scuola di Basket Viola, destando fin da subito un’ottima impressione.

“Sono contento di giocare nella Vis – ha detto Spasojevic, che sarà anche la punta di diamante dell’under 18 bianco/amaranto. Cercherò di sfruttare questa opportunità qui in Calabria per migliorare e fare il salto di qualità, dando il massimo per la squadra. Con i miei nuovi compagni e lo staff tecnico mi sono integrato alla perfezione e Reggio Calabria è una città che mi piace tantissimo. Ci sono tutti i presupposti affinché possa esprimermi al meglio in questa nuova stagione che sta per iniziare”.

Gli altri under a disposizione di coach Polimeni

Oltre a Spasojevic il gruppo degli under a disposizione di coach Polimeni sarà completato dal classe 1998 Claudio Neri, reduce da due positivissime stagioni al Val Gallico e anch’egli fresco di firma con la compagine del dg Luigi Di Bernardo, dal 2002 Fabio Fazzari, leader dell’under 15 la passata stagione, e dagli altri 2002 del settore giovanile che di volta in volta saranno aggregati alla prima squadra per maturare esperienza.

Fonte: Ufficio Stampa Vis