Lunedì 19 #TwPinocchio nuota nello Stretto

I ragazzi di Reggio Calabria e Gioiosa Marea riscriveranno insieme il 36° capitolo del romanzo di Collodi

Un esperimento per creare ancora un ponte tra il reale e l’immaginato. Dopo il grande successo della riscrittura su Twitter dell’ “Addio ai Monti” de I Promessi Sposi, lunedì 19 Reggio Calabria e Gioiosa Marea (Me) ci riprovano, invitando tutta Italia ad ambientare il 36° capitolo de Le avventure di Pinocchio sullo Stretto. Immaginate che, appena usciti dal ventre del Pescecane, Pinocchio e Geppetto nuotino nello Stretto di Messina: cosa vedono? A quale riva approdano?

Protagoniste, le diciotto classi reggine e le due classi messinesi che aderiscono a #TwPinocchio, il progetto di riscrittura del romanzo di Collodi promosso da TwLetteratura, comunità di lettori nata per commentare e interpretare i testi della letteratura italiana attraverso i social network.

Dal 10 novembre e fino al 20 gennaio, 51 scuole stanno parafrasando, commentando e riscrivendo le avventure del burattino in 140 caratteri: una sfida che le classi dell’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi”, dell’Istituto Comprensivo “San Sperato-Cardeto” e del Liceo Scientifico “L.Da Vinci”, messe in rete dal protocollo Kaleidoscopio, accordo che mira a sinergizzare gli sforzi formativi sul territorio, hanno accolto con entusiasmo.

Lunedì 19, insieme all’istituto comprensivo di Gioiosa Marea (Me), docenti, bambini e ragazzi rifletteranno insieme sui miti che da secoli ci tramandiamo (da Scilla e Cariddi, a Colapesce, alla Fata Morgana); sull’ecosistema biologico e le tradizioni ittiche del territorio (il pescecane-squalo mako, il pescespada dal naso lungo e tagliente cacciato con la passerella, il tonno impigliato nelle reti delle tonnare); sul sistema dei trasporti che collegano le due rive.

E chiederanno a tutta Italia: “Per voi, cosa è lo Stretto di Messina? E come potrebbe essere?”. L’hashtag per partecipare è #TwPinocchio/Stretto.

LINK UTILI:

Account e nomi delle classi partecipanti:

http://www.twletteratura.org/twpinocchio-nuota-nello-stretto/

L’inedito percorso di continuità didattica delle classi reggine, #TwPinocchio/Wired:

http://www.twletteratura.org/la-continuita-scolastica-di-pinocchio-wired/