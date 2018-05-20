Il lungomare di Bagnara pronto ad accogliere il minibasket
Domenica 20 maggio tre campi da gioco in Piazza Ex Lido per i nati 2009-2010: partite 3vs3 sprint con i centri minibasket aderenti
20 Maggio 2018 - 09:37 | di Vincenzo Comi
Lo scenario di Maggio del lungomare di Bagnara Calabra accoglierà tanti piccoli atleti reggini.
Domenica 20 maggio 2018, la società Polisportiva Olimpia Bagnara, con il patrocinio del Comitato Provinciale Minibasket di Reggio Calabria, organizza un raduno riservato alla Categoria Scoiattoli/Libellule, nati/e 2009-2010 (ammesse le bambine 2011).
L’orario di inizio della manifestazione è previsto alle ore 16.00 in Piazza Ex Lido– Lungomare di Bagnara Calabra.
Verranno allestiti tre campi da gioco -di cui uno riservato alla categoria libellule- e i Centri Minibasket aderenti giocheranno partite di “3Vs3 sprint tutto campo” della durata di 2 tempi da 5 minuti.
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