Reggio, il M5S Giovani in piazza contro il riarmo europeo

Network Giovani M5S contro il riarmo UE: a Reggio Calabria banchetti e confronto per un’Europa di pace

Dopo la grande mobilitazione del 5 aprile a Roma, che ha visto migliaia di giovani uniti per un’Europa di diritti, pace e futuro, il Network Giovani del Movimento 5 Stelle è pronto a fare un nuovo passo. Su impulso del Presidente Giuseppe Conte, annunciato durante l’evento “Parlami d’Europa”, il 14 e 15 giugno si terrà una mobilitazione nazionale diffusa contro il piano di riarmo europeo, con banchetti e incontri in tantissime città italiane, inclusa Reggio Calabria.

Il piano di riarmo promosso dall’attuale Commissione Europea rappresenta una strada pericolosa, che allontana l’Europa dai suoi valori fondanti di pace e cooperazione, e che rischia di compromettere il futuro delle nuove generazioni. Per questo, il Network Giovani M5S porta nelle piazze il suo fermo “no” a questa visione, proponendo invece un’Europa che investa sui giovani, sui diritti e sulla pace.

Reggio Calabria in prima linea per la pace: il programma delle iniziative

Anche Reggio Calabria sarà protagonista di questa mobilitazione, con una serie di iniziative volte a coinvolgere la cittadinanza e in particolare i giovani:

Sabato 14 giugno: Banchetti informativi

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30: Banchetto presso Tapis roulant (Corso Garibaldi)

Dalle ore 18:00 alle ore 20:30: Banchetto presso Tapis roulant (Corso Garibaldi)

Dalle ore 18:00 alle ore 20:30: Banchetto in Piazza Duomo

Saranno occasioni importanti per incontrare i cittadini, confrontarsi sui temi della pace e del disarmo, e raccogliere adesioni alla nostra visione di un’Europa diversa.

Domenica 15 giugno: Dibattito pubblico “No al riarmo, Sì alla pace”

Dalle ore 17:30 alle ore 20:30: Gazebo con dibattito pubblico presso la Rosa dei Venti (Lungomare Falcomatà)

Questo evento rappresenterà il culmine della mobilitazione reggina. Sarà un momento cruciale per approfondire le ragioni del nostro “no” alle politiche di riarmo e per delineare proposte concrete per la pace e il disarmo. Il dibattito vedrà la partecipazione di esponenti del Network Giovani, esperti e rappresentanti della società civile.

L’appello del Network Giovani M5S di Reggio Calabria

Il Network Giovani del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria lancia un appello a tutti i giovani della provincia di Reggio Calabria, agli esponenti giovanili dei partiti dell’area progressista, alle associazioni e ai comitati territoriali sensibili al tema della pace.