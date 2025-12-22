La Madonna della Consolazione di Reggio: fede e tradizione in una nuova mostra

Reggio Calabria riscopre una delle sue radici più profonde attraverso la mostra “La Madonna della Consolazione. Fede e tradizione di un popolo”, un percorso artistico e culturale dedicato alla devozione popolare e all’identità spirituale della città.

Un racconto tra arte, fede e memoria collettiva

La mostra propone un itinerario che intreccia arte, tradizione e spiritualità, restituendo il senso di un culto che da secoli accompagna la storia della comunità reggina. La Madonna della Consolazione, figura centrale della devozione cittadina, diventa chiave di lettura per comprendere il legame profondo tra il popolo e la sua “Madre Consolatrice”.

Opere, contributi artistici e riferimenti storici accompagnano il visitatore in un racconto che va oltre l’aspetto religioso, toccando l’identità culturale e sociale della città.

Inaugurazione al Castello Aragonese

L’inaugurazione è in programma martedì 23 dicembre 2025 alle ore 17.00 presso il Castello Aragonese, in Piazza Castello, uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria, scelto come cornice per ospitare un progetto che unisce passato e presente.

La mostra nasce su proposta dell’Associazione Portatori della Vara e dei Frati Cappuccini, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, e si inserisce nel solco delle iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale cittadino.

Un appuntamento che parla alla città e alla sua memoria, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi.