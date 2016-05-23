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Il Maggio dei libri a Reggio Calabria: ecco ‘Re Pepe e il vento magico’

Venerdì 27 maggio alla Biblioteca De Nava le fiabe calabresi di Letterio Di Francia nell'edizione Donzelli, con ospiti e letture sceniche

23 Maggio 2016 - 19:19 | di Vincenzo Comi

Re Pepe e il vento magico di Letterio Di Francia, presentazione alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria (4)

Venerdì 27 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale De Nava di Reggio Calabria, la Cooperativa Biblioteca dei Ragazzi presenta il volume “RE PEPE E IL VENTO MAGICO” di Letterio Di Francia,  raccolta di fiabe e novelle calabresi, edito da Donzelli Editore.

L’iniziativa rientra nell’ambito di LibeReghion 2016 – Il Maggio dei libri a Reggio Calabria, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria.

Il volume e la traduzione integrale in italiano

Il volume rappresenta una novità assoluta nel panorama delle fiabe popolari, in quanto – sebbene già edito nella prima metà del 900 – oggi per la prima volta l’editore Donzelli ne pubblica la traduzione integrale in italiano ad opera di Bianca Lazzaro (curatrice per Donzelli anche dell’intera collana Fiabe e storie), rendendo linguisticamente accessibile questo patrimonio al di là della nostra regione; il volume inoltre è corredato dalle illustrazioni di Fabian Negrin, fra i più importanti illustratori italiani contemporanei.
La ricchezza della raccolta di Di Francia (Palmi 1877 – Torino 1940) non era infatti sfuggita a Italo Calvino, che per la sua raccolta di “Fiabe italiane” ne aveva scelte cinque, in cui trovava «motivi originali e rari».

L’incontro sarà pure occasione per riflettere sul concetto tradizionale di fiaba e sul suo valore pedagogico contemporaneo.
Interverranno:
Bianca Lazzaro, responsabile della collana Fiabe e storie dell’editrice Donzelli;
Vincenzo Crupi, docente di Letteratura italiana all’Università per stranieri Dante Alighieri;
Riccardo Del Sordo, bibliotecario e studioso di letteratura per ragazzi;
Pino La Gamba, referente di Nati per leggere in Calabria per l’Associazione Culturale Pediatri;
Vincenzo Schirripa, ricercatore alla Lumsa, docente di Letteratura per l’infanzia;
Vincenzo Zolea, già dirigente scolastico, autore teatrale.

Gli interventi e le letture sceniche

Nel corso dell’incontro, La Biblioteca dei Ragazzi e SpazioTeatro cureranno la lettura scenica di alcune fiabe tratte dalla raccolta.

Per informazioni: cell.: 327.8824099
info@bibliotecadeiragazzi.it
www.bibliotecadeiragazzi.it

Re Pepe e il vento magico di Letterio Di Francia, presentazione alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria (1)
Re Pepe e il vento magico di Letterio Di Francia, presentazione alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria (2)
Re Pepe e il vento magico di Letterio Di Francia, presentazione alla Biblioteca De Nava di Reggio Calabria (3)

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