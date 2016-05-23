Il Maggio dei libri a Reggio Calabria: ecco ‘Re Pepe e il vento magico’

Venerdì 27 maggio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale De Nava di Reggio Calabria, la Cooperativa Biblioteca dei Ragazzi presenta il volume “RE PEPE E IL VENTO MAGICO” di Letterio Di Francia, raccolta di fiabe e novelle calabresi, edito da Donzelli Editore.

L’iniziativa rientra nell’ambito di LibeReghion 2016 – Il Maggio dei libri a Reggio Calabria, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria.

Il volume e la traduzione integrale in italiano

Il volume rappresenta una novità assoluta nel panorama delle fiabe popolari, in quanto – sebbene già edito nella prima metà del 900 – oggi per la prima volta l’editore Donzelli ne pubblica la traduzione integrale in italiano ad opera di Bianca Lazzaro (curatrice per Donzelli anche dell’intera collana Fiabe e storie), rendendo linguisticamente accessibile questo patrimonio al di là della nostra regione; il volume inoltre è corredato dalle illustrazioni di Fabian Negrin, fra i più importanti illustratori italiani contemporanei.

La ricchezza della raccolta di Di Francia (Palmi 1877 – Torino 1940) non era infatti sfuggita a Italo Calvino, che per la sua raccolta di “Fiabe italiane” ne aveva scelte cinque, in cui trovava «motivi originali e rari».

L’incontro sarà pure occasione per riflettere sul concetto tradizionale di fiaba e sul suo valore pedagogico contemporaneo.

Interverranno:

Bianca Lazzaro, responsabile della collana Fiabe e storie dell’editrice Donzelli;

Vincenzo Crupi, docente di Letteratura italiana all’Università per stranieri Dante Alighieri;

Riccardo Del Sordo, bibliotecario e studioso di letteratura per ragazzi;

Pino La Gamba, referente di Nati per leggere in Calabria per l’Associazione Culturale Pediatri;

Vincenzo Schirripa, ricercatore alla Lumsa, docente di Letteratura per l’infanzia;

Vincenzo Zolea, già dirigente scolastico, autore teatrale.

Gli interventi e le letture sceniche

Nel corso dell’incontro, La Biblioteca dei Ragazzi e SpazioTeatro cureranno la lettura scenica di alcune fiabe tratte dalla raccolta.